Путинский олигарх Дерипаска закрывает завод из-за санкций США

Сегодня, 12:57

Предприятие лишилось рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция завода оказалась не востребованной

Олег Дерипаска. Фото: AFP
Олег Дерипаска. Фото: AFP

Российский "Русал" в августе начал консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ), который работал с апреля на склад из-за санкций США против олигарха Олега Дерипаски. Об этом сообщил представитель компании.

"После введенных OFAC санкций Надвоицкий алюминиевый завод лишился рынков сбыта и стабильных поставок сырья, продукция завода оказалась не востребованной, так как производство было полностью ориентировано на американский рынок. Поэтому с апреля 2018 года "НАЗ" работает только на склад, генерируя значительные убытки. В связи с ситуацией, в которой оказался НАЗ после введения санкций, для того чтобы снизить убытки, "Русал" вынужден начать в августе консервацию электролизных мощностей НАЗа", – заявил он.

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Всего на НАЗе работают 343 человека, уточнили в компании.

"Русал" заверяет, что сотрудники завода не пострадают, а работники получат возможности сохранить занятость. Часть персонала на постоянной основе продолжит работу на участках по обеспечению жизнедеятельности поселка и проектов, реализуемых на промплощадке. 

Напомним, ранее Минфин США пошел на уступки Дерипаске – американцы предоставили инвесторам больше времени для продажи акций и ценных бумаг компаний Rusal, EN+ и Gaz Group.
США, олигарх, санкции, Дерипаска, РусАл, НАЗ

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Источник:

Интерфакс-Украина

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