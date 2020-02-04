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Рада одобрила важный закон о ФОП: кого освободят от взносов

4 февраля, 20:12

Парламент сделал первый шаг к отмене налоговой дискриминации ФОПов

/ Фото: Pixabay

Накануне важных изменений в налоговой сфере Верховная Рада приняла за основу законопроект, который может отменить налоговую дискриминацию физлиц-предпринимателей (ФЛП – рос., ФОП – укр.). Об этом сообщают УНН.

Проект закона о внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" по устранению дискриминации в среде плательщиков единого социального взноса (ЕСВ) (№2166).

Соответствующее решение поддержали 366 народных депутатов Украины.

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Так, законопроект предусматривает освобождение от уплаты ЕСВ лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность. К таким видам деятельности отнесли:

  • научную;
  • литературную;
  • артистическую;
  • образовательную или преподавательскую;
  • медицинскую;
  • юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность;
  • религиозную деятельность, другую подобную деятельность и получают доход от этой деятельности, при условии постановки их на учет физических лиц – предпринимателей и осуществления ими одного вида деятельности одновременно.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с января налоги в Украине выросли из-за повышения прожиточного минимума и роста минимальной зарплаты, как заложено в госбюджете на 2020 год. Налоговики также обнародовали суммы ЕСВ, которые вступят в силу для физлиц-предпринимателей с 1 января.

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Как известно, минимальная ставка ЕСВ в Украине рассчитывается, исходя из показателя минимальной зарплаты, и составляет 22% от нее. Так, в 2020 году ЕСВ составит 1039,06 гривен в месяц, или 12 468 грн в год. Для сравнения, в 2019 году ЕСВ платится в размере 918,06 гривен в месяц, то есть рост в 2020 году составит 121 грн в месяц.

Также мы писали о том, что с 3 января в Украине начали действовать новые счета для уплаты единого социального взноса и финансовых санкций по стандарту IBAN.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:

Видео: president.gov.ua

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