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Уплата ЕСВ в 2020: в налоговой службе напомнили об изменениях в счетах для ФЛП

3 января, 14:48

Информация о реквизитах новых бюджетных счетов размещена на веб-портале ГНС

/ Фото: Getty Images

С 3 января в Украине начали действовать новые счета для уплаты единого социального взноса (ЕСВ) и финансовых санкций по стандарту IBAN. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

"Информация о реквизитах новых бюджетных счетов размещена на веб-портале ГНС и субсайтах территориальных органов ГНС (в рубрике "Бюджетные счета") и Главных управлений Казначейства в областях и Киеве", - говорится в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" писали, что с января налоги в Украине вырастут из-за повышения прожиточного минимума и роста минимальной зарплаты, как заложено в госбюджете на 2020 год. Налоговики также обнародовали суммы единого налога и единого соцвзноса (ЕСВ), которые вступили в силу для физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) с 1 января.

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Как известно, минимальная ставка ЕСВ в Украине рассчитывается, исходя из показателя минимальной зарплаты и составляет 22% от нее. Так, в 2020 году ЕСВ составит 1039,06 гривен в месяц, или 12 468 грн в год. Для сравнения, в 2019 году ЕСВ платится в размере 918,06 гривен в месяц, то есть рост в 2020 году составит 121 грн в месяц.

А вот суммарный размер налогов для ФЛП зависит от группы упрощенной системы налогообложения, в которой они находятся:

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Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предположил, что в Украине следовало бы отменить ЕСВ и максимально снизить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Компенсировать поступления в бюджет в этом случае следует за счет повышения налогов на недвижимость, землю и другие активы, а также улучшения администрирования налогов, считает Милованов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал глубинную налоговую реформу. Новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году, сказал Зеленский во время выступления на инвестиционном форуме в Мариуполе:

Видео: president.gov.ua

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налоги ЕСВ ФЛП

Источник: Сегодня

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