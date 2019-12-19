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В Украине вырастут налоги для ФЛП: сколько нужно будет платить

19 декабря, 11:07

Суммы налогов для разных групп сайт "Сегодня" показал на инфографике

/ Фото: Pixabay

С января налоги в Украине вырастут из-за повышения прожиточного минимума и роста минимальной зарплаты, как заложено в госбюджете на 2020 год. Об этом напомнила Государственная налоговой служба. Налоговики также обнародовали суммы единого налога и единого соцвзноса (ЕСВ), которые вступят в силу для физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) с 1 января.

Как известно, минимальная ставка ЕСВ в Украине рассчитывается, исходя из показателя минимальной зарплаты и составляет 22% от нее. Так, в 2020 году ЕСВ составит 1039,06 гривен в месяц, или 12 468 грн в год. Для сравнения, в 2019 году ЕСВ платится в размере 918,06 гривен в месяц, то есть рост в 2020 году составит 121 грн в месяц.

А вот суммарный размер налогов для ФЛП зависит от группы упрощенной системы налогообложения, в которой они находятся:

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Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов предположил, что в Украине следовало бы отменить ЕСВ и максимально снизить ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Компенсировать поступления в бюджет в этом случае следует за счет повышения налогов на недвижимость, землю и другие активы, а также улучшения администрирования налогов, считает Милованов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал глубинную налоговую реформу. Новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году, сказал Зеленский во время выступления на инвестиционном форуме в Мариуполе:

Видео: president.gov.ua

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Источник: Сегодня

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