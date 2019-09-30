Разумков о нашумевших законопроектах: Крупный бизнес прикрывается ФЛП

Дмитрий Разумков. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Законопроекты № 1053-1 и № 1073, которые заблокированы в Верховой Раде, призваны помочь детенизации рынка и убрать полумошенническую схему, когда крупный бизнес прикрывается ФЛП (физлица-предприниматели, на укр. – ФОП). Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Цензор.НЕТ".

"Нам говорят – почему вы занимаетесь попыткой надавить на ФЛП – это абсолютно не соответствует действительности. ФЛП как работали, так и будут работать. Наоборот им сегодня сделали условия, что будет поднят лимит до 2,5 миллиона для второй группы и будут снижены штрафы", – сказал спикер парламента.

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Он добавил, что крупные фирмы, которые занимаются реализацией бытовой техники, и рестораны записаны на ФЛП.

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"Это механизм не платить налоги. Неуплата налогов – это минус пенсии, минус зарплаты учителям", – подчеркнул Разумков.

По его словам, информация, что бабушки на улицах будут стоять с кассовым аппаратом, не соответствует действительности.

"На первую группу кассовые аппараты не распространяются. На "7 километре" (крупнейшем оптово-розничном рынке Украины и Европы в Одесской области. – Ред.) – те, кто относится к первой группе, у них проблем не будет. Те, кто относится ко второй группе, -там за счет подъема этих лимитов все будет нормально функционировать. Лишь бы ты хотел работать в белую и был легализован. Это же не было направлено против ФЛП", – сказал председатель Рады.

Новости "Сегодня" писали, что Верховная Рада одобрила оба законопроекта, однако их не подписал спикер парламента, так как они заблокированы.

Законопроект № 1053-1 об изменениях в закон о регистраторах расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг предусматривает их введение с 1 октября для рисковых отраслей и c 2021 года для остальных. Документ также повышает годовой лимит дохода для второй группы плательщиков единого налога с нынешних 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

Законопроект № 1073 об изменениях в Налоговый кодекс для детенизации расчетов в сфере торговли и услуг вводит с 1 октября 2020 года компенсацию покупателю стоимости покупки в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции.

Ранее депутаты и предприниматели обменялись мнениями по поводу планируемых в Налоговом кодексе нововведений. Подробнее – в нашем сюжете:

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