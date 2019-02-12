Россия грозит Samsung штрафом в 5 млн рублей: в чем обвиняют компанию
Федеральная антимонопольная служба РФ обвинила компанию в нарушении правил добросовестной конкуренции
Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении дочерней компании южнокорейской Samsung – "Самсунг Электроникс Рус Компани", которую обвиняют в нарушении правил добросовестной конкуренции.
Регулятор утверждает, что компания координировала стоимость на продукцию Samsung у реселлеров марки, устанавливая и поддерживая цены на восемь моделей смартфонов линейки Galaxy и пять планшетных компьютеров Galaxy Tab.
В частности, компании вменяют нарушение части 5 статьи 11 Закона о защите конкуренции, за что Samsung может грозить штраф в размере 5 млн рублей (около 76 тыс. долларов).
Напомним, в прошлом году окружной суд Техаса оштрафовал Samsung Electronics на 400 млн долларов, признав компанию виновной в нарушении патента, принадлежащего патентному бюро Корейского института передовых технологий.
Также мы писали, что прошлой весной суд штата Калифорния обязал Samsung выплатить своему главному конкуренту – компании Apple 539 млн долларов в связи с нарушением патентов на дизайн устройства и технологию изготовления ее устройств.
Мы также писали о штрафе Apple, которой пришлось заплатить правительству Ирландии 14,3 миллиарда евро налогов из-за наличия незаконных субсидий для компании.
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