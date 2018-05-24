Российский олигарх Абрамович сменит гражданство ради британской визы – СМИ

Сегодня, 11:50

Владелец британского клуба "Челси" попал под новые жесткие меры Лондона против "грязных денег" из РФ

Роман Абрамович. Фото AFP
Роман Абрамович. Фото AFP

Российский бизнесмен Роман Абрамович, которому Великобритания не продлила визу, сегодня, 24 мая, прибудет в Израиль, где может начать процедуру получения израильского гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильскую газету Israel Hayom.

По данным издания, на такой шаг Абрамовича сподвигли именно затруднения с получением визы Великобритании.

Владелец британского клуба "Челси", напоминает газета, в настоящий момент ведет строительство большого особняка в престижном туристическом районе Тель-Авива Неве-Цедек. 

Как известно, в Британии объяснили, почему не дали визу Абрамовичу. Теперь олигарху придется пройти проверку для получения новой визы. Дело в том, что Великобритания планирует изучить активы, принадлежащие российским олигархам и чиновникам. В случае, если владелец активов не сможет прояснить происхождение средств на их покупку, активы будут конфискованы. При этом подозреваемые в коррупции российские олигархи будут вынуждены объяснять свой роскошный образ жизни в Великобритании.

По экспертным оценкам, в Великобритании каждый год отмывается незаконная наличность в размере 90 миллиардов фунтов стерлингов. Часть этих операций неизменно связывают с махинациями РФ.

Ранее комитет британского парламента по вопросам иностранных дел опубликовал доклад о "грязных деньгах" из России. В документе говорится, что Великобритания не должна закрывать глаза на действия "клептократов президента Путина".

В Кремле публикацию доклада назвали "провокацией, устроенной британской стороной".
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