Российский олигарх Абрамович сменит гражданство ради британской визы – СМИ

Российский бизнесмен Роман Абрамович, которому Великобритания не продлила визу, сегодня, 24 мая, прибудет в Израиль, где может начать процедуру получения израильского гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильскую газету Israel Hayom.

По данным издания, на такой шаг Абрамовича сподвигли именно затруднения с получением визы Великобритании.

Владелец британского клуба "Челси", напоминает газета, в настоящий момент ведет строительство большого особняка в престижном туристическом районе Тель-Авива Неве-Цедек.

Как известно, в Британии объяснили, почему не дали визу Абрамовичу. Теперь олигарху придется пройти проверку для получения новой визы. Дело в том, что Великобритания планирует изучить активы, принадлежащие российским олигархам и чиновникам. В случае, если владелец активов не сможет прояснить происхождение средств на их покупку, активы будут конфискованы. При этом подозреваемые в коррупции российские олигархи будут вынуждены объяснять свой роскошный образ жизни в Великобритании.

По экспертным оценкам, в Великобритании каждый год отмывается незаконная наличность в размере 90 миллиардов фунтов стерлингов. Часть этих операций неизменно связывают с махинациями РФ.

Ранее комитет британского парламента по вопросам иностранных дел опубликовал доклад о "грязных деньгах" из России. В документе говорится, что Великобритания не должна закрывать глаза на действия "клептократов президента Путина".

В Кремле публикацию доклада назвали "провокацией, устроенной британской стороной".