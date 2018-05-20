Британские власти не продлили визу миллиардеру Абрамовичу

Сегодня, 16:31

Срок действия предыдущей визы олигарха истек три недели назад

Фото: AFP
Фото: AFP

Власти Великобритании не продлили российскому миллиардеру Роману Абрамовичу инвестиционную визу, в связи с чем он пропустил финал Кубка Англии, где его футбольный клуб "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед". Об этом со ссылкой на источники в окружении бизнесмена сообщает The Bell.

По данным издания, виза истекла три недели назад. В тоже время, информация об официальном отказе в выдаче визы отсутствует. Однако, как отмечает The Bell, самолет миллиардера последний раз был в Лондоне в начале прошлого месяца.

Ранее мы писали о том, что владелец "Челси" выплатил клубу 1,028 миллион фунтов за посещение вип-ложи домашнего стадиона "Стэмфорд Бридж" в сезоне-2016/17.

Как сообщалось, у российского бизнесмена могут конфисковать "Челси" из-за "дела Скрипаля" .В частности, британские власти готовят аналог "списка Магнитского" – закона, который наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, выведших свои деньги на Запад.

Если будет выяснено, что Абрамович приобретал активы в Англии за добытые незаконным путем деньги, то он может подвергнуться санкциям вплоть до полной конфискации активов – в том числе и "Челси".

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что сборная Англии может не принять участие в Чемпионате мира по футболу в России, если выяснится, что за отравлением российского экс-шпиона Сергея Скрипаля стоит Кремль.
Великобритания, Абрамович, виза, челси

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