В Британии объяснили, почему не дали визу российскому олигарху Абрамовичу

Сегодня, 10:27

Великобритания ввела более жесткие правила после скандала с "грязными деньгами"

Роман Абрамович. Фото: AFP
Роман Абрамович. Фото: AFP

Российский олигарх Роман Абрамович должен объяснить британским властям происхождение своих доходов. Это необходимо для получения новой визы, ведь в продлении старой визы Абрамовичу отказали. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Новая виза позволит олигарху вернуться на территорию Великобритании, отмечает издание. 

"Новые правила получения визы требуют подтвердить, что состояние заявителя заработано законным путем. Но сложившаяся ситуация не означает проведения расследования по Абрамовичу", – сообщает издание.

Ранее комитет британского парламента по вопросам иностранных дел опубликовал доклад о "грязных деньгах" из России. В документе говорится, что Великобритания не должна закрывать глаза на действия "клептократов президента Путина".

В Кремле публикацию доклада назвали "провокацией, устроенной британской стороной".

Как известно, Великобритания планирует изучить активы, принадлежащие российским олигархам и чиновникам. В случае, если владелец активов не сможет прояснить происхождение средств на их покупку, активы будут конфискованы. При этом подозреваемые в коррупции российские олигархи будут вынуждены объяснять свой роскошный образ жизни в Великобритании

По экспертным оценкам, в Великобритании каждый год отмывается незаконная наличность в размере 90 миллиардов фунтов стерлингов. Часть этих операций неизменно связывают с махинациями РФ.

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Так, датский банк, обвиненный в отмывании денег, закрыл российские счета после того, как обнаружил, что они использовались для отмывания денег через британские компании членами семьи президента РФ Владимира Путина и сотрудниками ФСБ.
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