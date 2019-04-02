Рынок труда у нас и в ЕС: на какие тренды нужно обратить внимание нашим работодателям

В ЕС не спрашивают о возрасте и нанимают беженцев

Фото: Pixabay

Рынок труда у нас и в ЕС: на какие тренды нужно обратить внимание нашим работодателям Татьяна Негода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b89/dbd/5c9b89dbd06ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b89/dbd/5c9b89dbd06ba.jpg 2019-04-02T08:42:00+03:00 Бизнес В ЕС не спрашивают о возрасте и нанимают беженцев

Украинский рынок труда пока далек от европодходов к поиску персонала. У нас даже никак не включатся антидискриминационные законы. Работодатели пишут в объявлениях, что кандидаты нужны до 35 лет и не "после декрета", а на собеседованиях откровенно спрашивают о планах на семью. Да и соискатели не очень стараются поднимать процесс на новый уровень: многие ли пользуются советами по написанию резюме или составляют мотивационные письма? Но рынок, уже движущийся в Европу, вынудит всех перестроиться.

Мы и европейцы: найди 5 отличий

Европейский HR никогда не позволит себе дать объявление о вакансии, где указан желаемый возраст кандидата.

"Это чревато судебными исками, в которых выиграет соискатель, подвергшийся дискриминации", — объясняет Виталий Михайлов, директор по странам Восточной Европы компании WORLD STAFF.

У нас пока таких прецедентов нет.

"Евростандартов придерживаются в основном HR-менеджеры международных компаний. И то — не исключено, что на каком-то этапе соискателю не попадется сотрудник, который их нарушит", — говорит эксперт.

Да и вообще в работе западных эйчаров и украинских много различий. Так, у нас собеседования могут длиться час, а то и два, в течение которых кандидата расспрашивают о планах на жизнь и личных делах, пытаясь понять, не повлияет ли семья на работу.

"А в западных компаниях интервью короткие и формальные, — говорит Сергей Марченко, эксперт рынка труда и основатель рекрутингового агентства Borsch. — Вопросы — только о работе, другие нежелательны. О семейном положении и даже возрасте — табу".

Даже на фото в резюме настаивать не могут: принимать решение надо, ориентируясь на квалификацию, а не на внешность.

В США и странах Европы люди редко уходят с работы, следуя душевному порыву. К смене места тщательно готовятся.

"Потому что здесь компании могут проводить отборы месяцами. И принять решение, кого брать, спустя полгода", — объясняет Сергей Марченко.

В Украине же часто соискатель узнает о положительном исходе собеседования в тот же день.

"Просто претенденты в очереди давно не сбиваются. Сегодня они могут себе позволить даже не явиться на собеседование, не предупредив компанию", — говорит Виталий Михайлов.

Поэтому в западном мире кандидат, явившийся из ниоткуда, эйчаров настораживает: адекватный сотрудник не бросает место, зная, что впереди месяцы поисков. А для нас пока считается нормальным увольняться и посвящать время раздумьям.

Еще американские и европейские рекрутеры считают плохим тоном общаться с соискателями через соцсети, если это не Linkedіn. Наши же могут обращаться хоть через Instagram.

"Для европейской культуры Facebook — личное пространство, писать сюда кандидату крайне неэтично. Там даже клиентов, начальников и коллег в друзья редко добавляют", — рассказывает Ольга Белая.

Профотбор. В Европе собеседуют обычно в 2 этапа, но быстро

Разношерстная команда: тренд непредвзятости

Интересный тренд: на Западе многие компании стараются привлечь сотрудников из разных стран и культур. Здесь по сравнению с нами шагнули далеко вперед и считают, что интернациональные команды — это современно и плодотворно. Ведь чем интереснее состав, тем ярче идеи и решения.

"Например, в моей команде — индусы, аргентинцы, испанцы. Они работают у себя на родине, но это не проблема. Благодаря гаджетам и мессенджерам мы проводим совместные совещания", — рассказывает Ольга Белая, проджект-менеджер IT-компании в Праге.

Украинцы пока относятся к коллегам-иностранцам настороженно. Так, по данным организации "Право на защиту", в Украине более 5000 иностранцев, запросивших политическое убежище и защиту. И практически все они испытывают трудности с трудоустройством — хотя, с точки зрения формальностей, принять "импортного" сотрудника не сложнее, чем обладателя паспорта Украины.

Только недавно у нас начал проявляться тренд социально ответственного трудоустройства, и право на работу получили люди с особыми потребностями. В то же время целый ряд "монстров" — крупных международных компаний — подчеркивает свою готовность нанимать нуждающихся в социальной защите.

"Так, американская сеть кафе "Старбакс" — один из лидеров масштабного движения по трудоустройству беженцев, — рассказывает Валерия Михалко, специалист по развитию бизнеса ОО "Право на защиту". — В течение следующих 5 лет она планирует нанять 10 000 беженцев в 75 странах, где ведет бизнес".

Шведская компания ІКЕА заявила о намерении принять 200 сирийских беженцев, и в текущем году начать продавать продукцию, изготовленную сирийцами-эмигрантами. В Германии поддержка беженцев — важное течение: самый большой работодатель страны Deutsche Dahn (железная дорога) держит в штате представителей более 100 национальностей и даже предоставляет 4-месячные курсы немецкого.

Читайте также На собеседованиях просят поиграть в видеоигры вместо заполнения анкет

Украинский рынок труда осовременивают в первую очередь международные корпорации.

"У нас существует Хартия этики, которая отрицает какие-либо виды дискриминации. Благодаря культуре многообразия компания может достичь лучших результатов", — приводит пример Ольга Бойко, ведущий специалист Дирекции человеческих ресурсов "Ашан Украина".

5,3% сотрудников этой компании имеют инвалидность (около 200 — с нарушениями слуха, есть и с синдромом Дауна, и с ДЦП). По словам Ольги Бойко, в ходе 10-летних наблюдений компания сделала такие выводы: текучка кадров, прогулы и больничные среди инклюзивных команд — минимальны, а вот продуктивность и эффективность — самая высокая. Нет здесь табу и на работающих пенсионеров.

"У нас более 500 сотрудников пенсионного возраста, старшему — 76 лет", — говорит эксперт.

При этом поддерживается еще один евротренд — волонтерство: каждый сотрудник имеет право 4 рабочих дня посвятить благотворительным пробегам, поездкам в детдома, уборкам зеленых зон.

"В прошлом году 750 сотрудников участвовали в социальных мероприятиях, потратив на это 11 000 часов рабочего времени", — рассказывает Ольга.

И это волонтерство оплачивается компанией.

Обращают внимание и на гендерный баланс.

"Так, "Ашан Украина" возглавляет женщина, 50% состава комитета дирекции — женщины, и они же занимают 32% руководящих должностей", — говорит Ольга Бойко.

Интересно, что в 2018 году, согласно исследованию Программы развития ООН в Украине, 30% предприятий возглавляли женщины в сферах, более свойственных им, согласно общественным стереотипам (детсады, например).

Недавно объявила курс на гендерный баланс и McDonald’s. В компании попытаются к 2023 году увеличить представленность женщин на должностях разного уровня и обеспечить равенство в вопросах карьерного роста. Сейчас на глобальном уровне лишь 30% высшего руководства и 41% сотрудников директорского уровня и выше — женщины. Но этого недостаточно, считают в компании.

Для дальнейшего прогресса в этом вопросе в компании вводят нейтральные должностные инструкции (пока только в англоязычных странах) для офиса и ресторанов. Также здесь намерены даже применять искусственный интеллект — во избежание предвзятости при отборе. К середине марта 10 000 работников корпорации прошли спецобучение по предотвращению предвзятости, и кампания только начинается.

Личный опыт: о семье и дате рождения не спрашивают

Украинка Анна Агафонова работает в Торгово-промышленной палате Баварии. Прошла непростой путь поиска работы за границей и говорит, что трудоустройство в Украине и в Германии — две большие разницы.

"Немцы смотрят вообще другими глазами, — говорит она. — Чтобы заключить договор, у представителей востребованных экономических и бизнес-специальностей уходит от 3 недель до 3 месяцев. За это время надо написать около 120 качественных заявок и пройти не менее 10 собеседований".

Многое зависит от сферы и личных данных соискателя. Но любое резюме для немецкого HR-отдела не должно быть длиннее, чем 2 страницы. Здесь не приветствуют хронологическое изложение информации и пробелы в карьере. Если были безработны, нужно как-то эту часть заполнить. Это и есть система-тетрис.

"Хоть волонтером быть, хоть детей Африки нянчить — что угодно, если ты был не в коме, — описывает ситуацию Анна. — Отчасти поэтому в Германии так много "помощников беженцам": и в резюме плюс, и с налогов спишется".

Правда, все, что написано в резюме, надо подтвердить дипломами или сертификатами. Поэтому здесь даже с самой ужасной работы мало кто увольняется — всех заботит, как это будет смотреться в резюме.

Его принято оформлять так. На первой странице — опыт работы + практики, фото, личная информация. На второй — образование, тренинги, независимые проекты и фриланс.

"Регистрироваться как фрилансер при живом работодателе — нормально. Я тоже так зарегистрирована, чтобы не нянчить детей Африки, если что", — рассказывает Агафонова.

Непроста ситуация с хобби и навыками: указывают лишь те, что важны для вакансии и не более.

"Немец, если он не водитель, не напишет про наличие водительских прав, — приводит пример Агафонова. — Я иногда вписываю: это подчеркивает мою вовлеченность в систему и способность получить права (а в Германии это очень сложно, люди отпуск берут под экзамены)".

Семейный статус, дата и место рождения — пункты необязательные для заполнения. Эйчар может только гадать по косвенным данным, сколько лет кандидатке и может ли она быть молодой мамой. Под каждую вакансию резюме нужно писать отдельно, так что больше, чем 2 качественные заявки в день, вы не отправите.

Читайте также Назван ТОП-5 профессий с самым быстрым ростом зарплат в Украине

Язык заявки должен соответствовать объявлению: в резюме и мотивации используют слова, которые написаны в объявлении. Например, не организация мероприятий, а менеджмент ивентов.

"У эйчар-менеджера заявок куча, она отберет нужные, забив в функции "Найти" в документе ключевые слова "менеджмент ивентов". Система их не найдет в вашем резюме, и вы полетите в корзину", — объясняет Агафонова.

Требовать фото на резюме права не имеют. Но без него никто не рискует подаваться. Анна поначалу подавала резюме с фотографией, сделанной в Киеве, и безуспешно.

"Друзья немцы описали мою фотку так: лесбиянка, воинствующая феминистка, социальный работник, адепт народной медицины", — говорит Анна Агафонова.

В Европе эффект от нетрендовой фотографии — только негативный, нужен актуальный стандарт: зачесанные волосы или стрижка, мало макияжа и украшений, одежда по моде, улыбка с зубами или без. Нельзя быть щедро накрашенной, смотреть загадочно или выглядеть слишком молодо.

"Эти тренды надо обязательно отслеживать, — объясняет украинка. — У меня 2 недели ушло на их изучение. Клеточки и твиды — нельзя. Нельзя пиджак с бортами, закрывать шею одеждой".

В итоге сделала 2 правильных фото за 90 евро. И успех заявок вырос от 0% до 18,2% собеседований.

В ряде других стран к внешности соискателей относятся гораздо проще. Украинец Николай Назаренко вспоминает, как во время работы в США его удивляли медики с пирсингом и тату на самых видных частях тела.

"В клинике — кто с туннелями в ушах, кто с татушкой на руках, — рассказывает он. — Спрашивал — сделали их еще в колледже или медицинской школе".

Это значит, что они прошли конкурс и попали на топовые резидентские программы без разговоров о том, что выглядят "не как врачи". В то время как украинским студентам-медикам с первого курса говорят, что врач не должен иметь татуировок-дредов.

В Дании, по словам львовянки Ирины Когут, с татушками могут ходить учителя и воспитательницы в детсаду.

"Если сотрудник — профессионал вдруг придет на работу с, условно говоря, дредами — скорее всего, в офисе просто сделают безразличный вид", — говорит она.

А тату здесь вообще считают едва ли не признаком принадлежности к викингам, национальной традицией.

"В Нидерландах людей могут нанимать и за полгода-год до начала работ", — рассказывает Светлана Шуст, плановый экономист отдела земли и развития горсовета Амстердама.

Для этого есть бюро по трудоустройству для временной работы. А еще онлайн-порталы, где ищут вакансии посерьезнее.

"Собеседование проходит в два этапа. Только во втором туре обсуждаются зарплата и испытательный срок", — рассказывает она.

По знакомству голландцы не устраиваются:

"Могут порекомендовать кого-то как специалиста, но ни в коем случае не как свата-брата, — говорит Светлана. — Но они тоже проходят всю процедуру и могут получить отказ".

В тренде. Так выглядит "правильное" фото для немецкого эйчара. Фото: со страницы в соцсети А. Агафоновой

Наши квоты и работы

К слову, в Украине действуют законодательные квоты на трудоустройство людей с инвалидностью. Если на предприятии среднеучетная численность штатных сотрудников 8—20 человек, то норма — один сотрудник с инвалидностью. Если в штате более 20 работников, то 5%. С 1 февраля текущего года все компании обязали отчитываться о выполнении квоты в центры занятости (до сих пор отчеты сдавали только со штатом более 20 сотрудников). Возможно, это изменит ситуацию, надеются эксперты, ведь ранее украинские компании игнорировали квоту или нанимали людей с инвалидностью фиктивно, на минимальную зарплату и вымышленные обязанности. А ведь у людей с особыми потребностями тоже есть запрос на самореализацию и карьерный рост.

Напомним, ранее стало известно, что из 17 млн населения Украины трудоспособного возраста, которое насчитали на 1 января 2019 года, работали на постоянной основе 7,7 млн человек. Подробнее читайте в материале: Рынок труда в Украине: каждый третий поменял работу, каждый шестой работает в Киеве

А еще украинцам предлагают быструю смену профессии. Наиболее востребованными на рынке труда Украины в 2019 году будут рабочие специальности. Согласно отчету Госстата, проще всего будет найти работу токарям, слесарям и строителям.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Рынок труда у нас и в ЕС: на какие тренды нужно обратить внимание нашим работодателям". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Татьяна Негода Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.