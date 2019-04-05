Самые популярные мировые бизнес-тренды: предприниматели делают ставку на 5G и здоровье

Люди будут худеть с "ежами", доверять обуви и летать на мопеде

Самые популярные мировые бизнес-тренды: предприниматели делают ставку на 5G и здоровье Коновалова Христина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8b8/85a/5c98b885ac81a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8b8/85a/5c98b885ac81a.png 2019-04-05T01:42:00+03:00 Бизнес Люди будут худеть с "ежами", доверять обуви и летать на мопеде

Автопроизводители предлагают людям уже в ближайшем будущем пересесть на летающие мотоциклы и автомобили, врачи разработали съедобное стекло для лечения бактерий и таблетки-трансформеры для похудения. В таких условиях сложно спрогнозировать, какой будет наша с вами повседневная жизнь через 10—20 лет. Поэтому предпринимателям придется внимательно следить за технологиями, чтобы сохранять свою конкурентоспособность, считает экономист Иван Никитченко.

"За новостями в сфере стартапов и инноваций нужно следить очень внимательно. Но необязательно читать обо всем на свете — можно сконцентрироваться на конкретной теме, в которой у вас есть интересы. Это могут быть автомобилестроение, экология, "интернет вещей" и т. д. Если предприниматель будет в курсе дел, это поможет принимать правильные бизнес-решения и разрабатывать новые продукты, опережая конкурентов", — отмечает эксперт.

Связь нового поколения меняет мир

Основным двигателем для развития инноваций в ближайшие 2—3 года станут системы мобильной связи 5G. Уже сейчас продвинутые страны мира активно реализуют проекты, связанные с новым стандартом. Ожидается, что новые технологии принесут мировой экономике $540 млрд уже до 2030-го.

Первой разворачивает полноценную сеть 5G Южная Корея. А в Японии уже показали, как эта система перевернет мир: так, кроме прочего, она дает возможность без малейших задержек руководить на расстоянии роботом, который сможет, скажем, обезвреживать опасные предметы или обслуживать людей в кафе. А в Норвегии уже открыли первый 5G-кинотеатр: жители Осло смогут смотреть на больших экранах не только качественные фильмы, но и трансляцию живых концертов. Китайцы начали испытания беспилотных 5G-автобусов в г. Чунцин: новый стандарт связи позволяет автобусу на 12 мест двигаться со скоростью до 20 км/ч, а при необходимости сразу обмениваться информацией с командным пунктом по 5G.

Эксперты уверены: технологии связи 5-го поколения революционно изменят жизнь обычных людей. По прогнозу Wall Street Journal, традиционные фабрики со временем будут преобразованы в гибкие: там мобильные роботы будут разъезжать по цехам, а люди смогут управлять оборудованием в беспроводном режиме. Транспорт будет автоматизирован и превратится в робомобили и дроны. Началом изменений является внедрение автобусов на автопилоте. Сектор развлеченией поглотит внимание зрителя: на стыке 5G и виртуальной реальности изменятся компьютерные игры и киносеансы. Это позволит людям наблюдать за событиями виртуально. Медицина будет шире применять возможности телемедицины. Речь идет о дистанционных консультациях врачей, удаленном мониторинге больных на сенсорах и т. д.

Связь все быстрее. Водители будут следить за светофорами онлайн

Роботы помогут в спорте

Японцы создают роботов для Олимпиады-2020. Компания Toyota предложит зрителям-инвалидам и участникам Паралимпиады услуги робоофицианта, который, к примеру, предложит воду или сандвич. А проблемы доставки тяжестей решит экзоскелет от концерна Panasonic. Механизм снимает нагрузку со спины и бедер грузчиков, что снижает риски получения травм. А спортсменов и зрителей на стадионы будет пропускать спецсистема распознавания лиц, основанная на нейросетях.

Съедобное стекло вылечит от бактерий

Ученые предлагают необычные решения для медицины. Исследователи из Астонского университета разработали биоактивное стекло, уничтожающее бактерии. Для этого ученые обогатили материал кобальтом и нагрели в печи до температуры в 1000 °С. Потом стекло охладили и размололи в порошок. Эксперименты показали: материал подавляет рост кишечной палочки и золотистого стафилококка — эти живучие бактерии погибали за несколько часов. Теперь ученые хотят разработать биоразлагаемый материал.

А ученые из Массачусетского технологического института создали таблетку из полимеров, которая через 15 минут после попадания в желудок увеличивается в 100 раз, как рыба-еж. Устройство может месяц находиться в организме, собирая информацию о здоровье или помогая похудению. Для ее выведения пациент принимает раствор кальция: устройство уменьшается и выводится естественным путем.

Таблетка-трансформер. Растет и сжимается в желудке носителя

Обувь отследит вес и травмы владельца

Исследовательская организация Verily разработала умную обувь. Кроссовки будут следить за весом хозяина и пошлют сигнал тревоги медикам в случае падения. По мнению производителей, это удобнее часов или браслетов, которые можно забыть надеть. Но развитию рынка умной обуви может помешать ряд проблем. Например, не все носят обувь дома, либо же кроссовки могут не подойти людям по стилю. В целом развитие сегмента персональных трекеров крайне важно, поэтому появляются перспективные продукты — вживляемые сенсоры или трекеры сна на ткани.

Наша обувь умнеет на глазах

3D-принтер создал фрезы тверже титана

3D-печать развивается семимильными темпами. Подтверждение тому — разработанный в Университете Висконсина принтер, который может работать с несколькими материалами. Если раньше аппараты, печатающие разными материалами, использовали разные резервуары, здесь нужна одна емкость.

"Для хранения материала принтер использует емкость с 2 мономерами. Для их связи в материале нужен ультрафиолет или видимый свет — в зависимости от свойств, которые нужно получить в изделии. Длина волны влияет на жесткость конечного продукта", — поясняют ученые.

А в Австралии инженеры изготовили на 3D-принтере сверхпрочные фрезы, режущие титан. Технология лазерного напыления укрепила материал. Под воздействием лазерного луча металлический порошок отвердевает на кромке, и трехмерный объект растет слой за слоем. Такой процесс создает изделия со сложной структурой.

Печать по-новому. Принтер использует несколько материалов

Летающие мотоциклы: для фестов и военных

Компания Jetpack Aviation запускает производство летающих мотоциклов. Аппарат способен поднимать в воздух до 115 кг и набирает скорость до 240 км/ч. В воздухе мотоцикл может продержаться до 22 минут. Изначально планируется изготовить 20 мотоциклов для развлекательных целей, потом запустят производство коммерческих и военных аппаратов. "Различие моделей — в мощности: на гражданских мотоциклах — 4 турбореактивных двигателя, а на специальных — 5", — уточняют в компании. Стоить летающий мотоцикл и комплект снаряжения будет $380 тыс.

Мотоцикл взлетит на 5 км

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались в тонкостях лечения через интернет и насколько эффективна дистанционная диагностика. Главное предназначение телемедицины – это консультациии на расстоянии.

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АВТОР: Коновалова Христина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.