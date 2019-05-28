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Сеть спутников SpaceX может "убить" наземные радиотелескопы – ученые

28 мая, 22:09

Астроном отметил, что люди больше не смогут исследовать развитие Вселенной после Большого взрыва

Фото: Pixabay

Спутники Starlink, которые американская компания по производству космической техники SpaceX запустила на прошлой неделе, создадут проблемы для наземных микроволновых радиотелескопов. Об этом порталу ScienceAlert заявил астроном из австралийского университета Свинберна Алан Даффи.

"Развертывание сети спутников Starlink, вероятно, будет означать конец для наземных микроволновых радиотелескопов, которые применяются для поиска слабых радиосигналов", – сказал он.

Даффи добавил, что преимущества от внедрения глобального спутникового интернета будут преобладать над потерями, с которыми столкнутся астрономы. По его мнению, люди больше не смогут исследовать развитие Вселенной после Большого взрыва, а также изучать, как формируются звезды.

Даффи считает, что спутники Starlink загрязнят радиочастотный эфир вокруг Земли, а ученым придется устанавливать телескопы в отдаленных частях Луны.

Как сообщалось, американская компания по производству космической техники SpaceX ночью 23 мая успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.

Ранее мы писали, что в сети появились "тарифы" на интернет от SpaceX. Даже в Украине нашлись мошенники, которые захотели заработать на разработках Илона Маска.

Как сообщалось, компания SpaceX запустила на орбиту Земли спутники. Каждый из них будет лететь вокруг планеты на расстоянии 550 км от поверхности. Эти спутники смогут обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара с помощью солнечной энергии. В планах запустить в космос тысячи таких спутников.

Тем временем, Путин подписал закон про изолированный российский интернет. Закон позволит "создать бесперебойное функционирование российского сегмента интернета".

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Тег интернет, спутник, астрономы, Falcon, Илон Маск, SpaceX, спутники

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Укринформ

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