Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска: впечатляющее видео

Компания SpaceX запустила на орбиту Земли спутники 23 мая

Фото: REUTERS/Brendan McDermid.

В ночь с субботы на воскресенье, 26 мая, над Украиной пролетели 60 спутников основателя SpaceX Илона Маска, которые были запущены в космос для глобального интернет-проекта.

Специалисты указали даже время их появления над Киевом, Харьковом и Львовом. Киев - 22:09, 23:45, 01:23, 04:15; Харьков - 22:03, 23:40, 01:17, 02:54, 04:31; Львов - 22:02, 23:38, 01:15, 02:52, 04:29.



Компания SpaceX запустила на орбиту Земли спутники 23 мая. Каждый из них будет лететь вокруг планеты на расстоянии 550 км от поверхности.

Эти спутники смогут обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара с помощью солнечной энергии. Компания собирается к этим спутникам добавить вскоре и другие, в планах запустить в космос тысячи таких спутников.

Ранее основатель и глава SpaceX Илон Маск опубликовал в своем микроблоге фотографии спутников Starlink плотно сложенных вместе и прикрытых одной из двух половин носового обтекателя Falcon 9. На изображении видно, что спутники занимают практически все доступное пространство, а для сравнения Маск привел фотографию своего автомобиля Tesla Roadster, который в прошлом году был запущен в космос при помощи ракеты Falcon Heavy.

При этом бизнесмен отметил, что в этой миссии многое может пойти не плану, а для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить еще 360 спутников. Для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту в общей сложности 780 аппаратов.

Напомним, ранее SpaceX получила разрешения Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тысяч спутников системы Starlink (группы в 4425 и 7518 аппаратов). Предполагается, что спутники будут находиться на низких орбитах и смогут обеспечить доступ к интернету по всей планете. Разрешение FCC гласит, что SpaceX должна запустить около 6 тыс. спутников Starlink к 2024 году.

В феврале прошлого года SpaceX запустила на орбиту два экспериментальных спутника Starlink. Как отметил Маск, аппараты, которые компания планирует запустить на этой неделе, заметно отличаются от двух первых спутников. При этом президент SpaceX Гвинн Шотвелл уточнила, что и эти спутники являются прототипами – они оборудованы антеннами для связи с Землей и могут совершать маневры в космосе, но не имеют оборудования для связи друг с другом, пишет The Verge. Также Шотвелл заявила, что в этом году SpaceX может запустить от двух до шести ракет со спутниками Starlink.

Отметим, что разработкой аналогичных систем спутникового интернета занимаются и другие компании. Так, в феврале российская ракета-носитель Союз успешно вывела на орбиту шесть спутников системы глобального интернета OneWeb. Кроме того, в апреле о намерении создать систему под названием Kuiper объявилакомпания Amazon.

Ранее компания SpaceX запустила ракету Falcon-9 для МКС.

Тем временем, Путин подписал закон про изолированный российский интернет. Закон позволит "создать бесперебойное функционирование российского сегмента интернета".

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