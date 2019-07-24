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Стало известно, сколько ГФС доначислила налогов бизнесменам-нарушителям

24 июля, 06:06

В Службе подвели итоги проверок за полгода

Фото: пресс-центр НБУ

Аудиторы Государственной фискальной службы (ГФС) в январе-июне 2019 года провели более 10 тысяч проверок налогоплательщиков, по итогам которых доначислили в бюджет 20,3 млрд грн. Об этом информирует пресс-служба ГФС, где недавно сменилось руководство.

"В целом по результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 20,3 млрд грн, из которых согласовано 6,6 млрд грн (в том числе основного платежа по налогу на прибыль – 1767,3 млн грн, НДС – 1895,3 млн грн)", – сказано в сообщении.

При этом в ГФС добавили, что реальный вклад подразделений аудита по обеспечению поступлений в бюджет составил 5,35 млрд грн.

Ранее советник президента по экономике и налогам, член Европейской ассоциации налоговых профессоров Данил Гетманцев рассказал в комментарии "Сегодня", что отставание от плана по доходам госбюджета Украины не является катастрофическим. Подробнее читайте в статье: "Дыра" в бюджете Украины не говорит о катастрофе: эксперт объяснил ситуацию.

Мы писали. что госбюджет-2019 предусматривает доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Предельный объем дефицита установлен на уровне 89,989 млрд грн.

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Тег налоги, аудит, ГФС

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