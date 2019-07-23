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Кабмин назначил временного главу ГФС

23 июля, 14:38

Временно исполняющий обязанности главы Службы сегодня приступает к работе

Фото: Государственная фискальная служба Украины / Facebook
Фото: Государственная фискальная служба Украины / Facebook.

Кабинет министров назначил Дениса Гутенко временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) после того, как Александр Власов написал заявление об увольнении с должности и.о. главы ГФС, а правительство его одобрило.

Соответствующее распоряжение Кабмина от 17 июля обнародовано на Правительственном портале.

"Возложить временно с 23 июля 2019 года исполнение обязанностей руководителя Государственной фискальной службы Украины на директора Департамента таргетинга и управления таможенными рисками Государственной фискальной службы Украины Гутенко Дениса Викторовича", – говорится в нем.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что президент Владимир Зеленский потребовал от Власова написать заявление об увольнении. Свое требование глава государства объяснил тем, что тот не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал Зеленский на совещании в Ужгороде 6 июля. При этом, по его словам, запись в Facebook об их увольнении, которая появилась на странице Власова, оказалась ложной.

Сам Власов 14 июля сообщил, что "держит слово офицера" и пообещал на следующий день направить заявление в Кабмин. 17 июля правительство уволило его с должности.


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Тег Кабмин, назначения, ГФС

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