Табачные фабрики в Украине возобновляют работу

Производители сигарет приняли решение после встречи с президентом и Кабмином

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Одна из крупнейших табачных компаний Japan Tobacco International (JTI) после встречи с президентом Владимиром Зеленским и министрами заявила о возобновлении производства на фабрике в Кременчуге вслед за аналогичным заявлением British American Tobacco, которая приостанавливала производство.

"После продуктивной встречи с президентом Украины мы решили полностью возобновить производство сигарет на фабрике в Кременчуге. С понедельника, 11 ноября, фабрика "JTI Украина" возобновит производство на всех линиях", – сообщил директор по корпоративным вопросам и коммуникациям "JTI Украина" Гинтаутас Диргела.

British American Tobacco также заявила о возобновлении производства на заводе "В.А.Т.-Прилуки" (Черниговская обл.) с 8 ноября 2019 года.

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"Мы услышали слова поддержки и заверения о скором решении проблемы, которая нанесла ущерб нашей индустрии и экономике страны в целом. Поэтому, несмотря на некоторую неопределенность с судьбой закона №1049, но полагаясь на гарантии президента, мы планируем постепенно восстановить производство в Прилуках, начиная уже с 8 ноября 2019 года", - отметили в компании.

Напомним, British American Tobacco 11 октября остановила производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки". Свое решение компания объяснила принятием Верховной Радой законопроекта №1049. Документ был принят Верховной Радой во втором чтении 4 октября. В документе идет речь о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями.

"JTI Украина" 22 октября заявила об отказе выкупать заказанные 16 млн акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства по причине "табачной правки" в том же законопроекте. В итоге Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обратилась к президенту Украины с просьбой не подписывать закон №1049, так как это может оказать значительное негативное влияние на бизнес, экономику Украины и ее инвестиционную привлекательность.

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