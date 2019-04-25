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Tesla несет убытки: компания Илона Маска показала свежую отченость

Сегодня, 11:18

Автопроизводитель уверял, что каждый квартал 2019 года будет прибыльным

Фото: AFP

Основанная Илоном Маском компания Tesla, которая повышает цены на электромобили, за первый квартал 2019 года понесла убытки в размере 702 млн долларов. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на отчет компании.

Компания потеряла 4,1 доллара в стоимости каждой акции, что оказалось значительно хуже прогнозов специалистов, которые предрекали Tesla потери в размере 1,81 доллара за акцию.

Убытки связаны в первую очередь с сокращением производства электромобилей, о котором стало известно ранее. За первый квартал 2019 года Tesla произвела 77 100 автомобилей: 62 950 Model 3, а также 14 150 Model S и X. 

Резкое снижение доходов автопроизводителя последовало за прибыльными двумя последними кварталами 2018 года.

Так, чистая прибыль за три последних месяца 2018 года составила примерно 139,4 млн долларов. В третьем квартале показатель находился на отметке 311,5 млн долларов. При этом автопроизводитель выступал с прогнозом, что каждый квартал 2019 года будет прибыльным.

Напомним, за 2018 год убытки Tesla составили порядка 976 млн долларов, или 5,72 доллара на акцию. При этом в третьем и четвертом квартале прошлого года компания демонстрировала прибыль.

Кроме того, Tesla объявила, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продажам машин только через интернет. Этот шаг нацелен на сокращение расходов компании, что позволит ей снизить стоимость Model 3 и продавать их со стартовой ценой в 35 тыс. долларов.

Тем временем, в Украине по-прежнему растет спрос на электромобили. Основную массу в "зеленом" сегменте авторынка составяляют подержанные электрокары, ввезенные из-за границы. Однако такая тенденция не мешает не только физическим, но и предприятиям страны "пересаживаться" на "заряженный" транспорт:


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Тег отчет, убытки, прибыль, Tesla, электрокары, первый квартал, электромобили

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