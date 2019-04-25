Tesla несет убытки: компания Илона Маска показала свежую отченость
Автопроизводитель уверял, что каждый квартал 2019 года будет прибыльным
Основанная Илоном Маском компания Tesla, которая повышает цены на электромобили, за первый квартал 2019 года понесла убытки в размере 702 млн долларов. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на отчет компании.
Компания потеряла 4,1 доллара в стоимости каждой акции, что оказалось значительно хуже прогнозов специалистов, которые предрекали Tesla потери в размере 1,81 доллара за акцию.
Убытки связаны в первую очередь с сокращением производства электромобилей, о котором стало известно ранее. За первый квартал 2019 года Tesla произвела 77 100 автомобилей: 62 950 Model 3, а также 14 150 Model S и X.
Резкое снижение доходов автопроизводителя последовало за прибыльными двумя последними кварталами 2018 года.
Так, чистая прибыль за три последних месяца 2018 года составила примерно 139,4 млн долларов. В третьем квартале показатель находился на отметке 311,5 млн долларов. При этом автопроизводитель выступал с прогнозом, что каждый квартал 2019 года будет прибыльным.
Напомним, за 2018 год убытки Tesla составили порядка 976 млн долларов, или 5,72 доллара на акцию. При этом в третьем и четвертом квартале прошлого года компания демонстрировала прибыль.
Кроме того, Tesla объявила, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продажам машин только через интернет. Этот шаг нацелен на сокращение расходов компании, что позволит ей снизить стоимость Model 3 и продавать их со стартовой ценой в 35 тыс. долларов.
Тем временем, в Украине по-прежнему растет спрос на электромобили. Основную массу в "зеленом" сегменте авторынка составяляют подержанные электрокары, ввезенные из-за границы. Однако такая тенденция не мешает не только физическим, но и предприятиям страны "пересаживаться" на "заряженный" транспорт:
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