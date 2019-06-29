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ТОП-10 летних способов дополнительного заработка в Украине: на кошках и траве

29 июня, 07:00

В жару хорошо платят строителям, уборщикам и помощникам в огороде

Греби деньги лопатой. Заказчики ищут курьеров и выгульщиков собак
Греби деньги лопатой. Заказчики ищут курьеров и выгульщиков собак. Фото: Pixabay

Лето — отличная пора для украинцев получить дополнительный доход, используя свои навыки, свободное время или увлечения. "Сегодня" совместно с аналитиками сервиса заказа услуг отобрали топ-10 летних способов заработка, особенно популярных в нынешнем сезоне.

Ремонт

Эксперты Kabanchik.ua считают, что сейчас подработки можно поделить на два типа: в первом случае нужны знания и инструменты, а во втором — "зашибать деньгу" могут все желающие. 

Итак, если говорить о возможностях заработка для специалистов, то лето является горячим периодом для строителей и отделочников. Причем их доход оказался самым высоким среди сезонников, ведь специалисты по строительным работам могут получить около 3,9 тыс. грн за заказ, по штукатурным — 6 тыс. грн, малярным — 3 тыс. грн, плиточным — 5,6 тыс. грн.

"В сезон мастера, работающие на комплексных объектах, зарабатывают до 50 тыс. грн", — считает маркетолог сервиса Ольга Сорока. 

С холодком

Еще в жаркую пору актуальны услуги мастеров по установке бойлеров и кондиционеров. Напряженный график работы у этих специалистов начинается в мае.

"В прошлом году за установку кондиционера платили от 1250 грн в конце весны до 1785 грн в июле. В мае-2019 цены стартовали с 1840 грн за заказ, — отмечает Сорока. — А установка бойлеров обходилась дешевле: в прошлом году за услугу надо было заплатить 700—730 грн. В этом году средняя стоимость услуг не изменилась". 

Дом-сад

Хорошо заработать можно и в роли помощников по саду-огороду. В частности, украинцы ищут работников для покоса травы, прополки грядок, колки дров, сбора фруктов. За работу платят где-то от 750 грн. 

А еще востребованы домашние мастера — сантехники, электрики, столяры. За заказ они получают в среднем 838 грн.

"Мастер летом может заработать 20 тыс. грн в месяц. Это если будет брать по заказу в будни", — уточняют в Kabanchik.ua. 

Загружены работой эти месяцы и специалисты по уборке. Их активно приглашают, чтобы убрать квартиру (в среднем 580 грн), помыть окна (680 грн).

Без навыков

Найдется подработка и для тех, кто не имеет спецзнаний и опыта в упомянутых направлениях. Эти люди могут заняться курьерской доставкой и передержкой животных. Так, курьеры могут получить за свои услуги в среднем 130 грн за выезд. Уход за животными тоже неплохо оплачивается.

"Летом украинцы уезжают хотя бы на неделю из города и отдают животных на передержку. И если взять собаку или кота на это время, можно заработать 700—800 грн", — говорит Сорока. 

Есть заказы и на необычные услуги. К примеру, недавно украинец искал того, кто будет будить его по утрам. Еженедельная оплата — 100 грн. А другой киевлянин искал собаку для фотосессии, при этом за 2 часа съемки был готов заплатить 800 грн.

В фаворе — шланг и огурцы

Товары для сада и огорода — входят в тройку популярных товаров, что покупают онлайн, отмечают специалисты маркетплейса Prom.ua.

Так, в мае украинцы чаще заказывали садовые растения, грунты, оборудование для полива. При этом люди тратили в среднем 496 грн на покупку семенного картофеля, саженцев клубники и малины, удобрений, семян огурцов. В рейтинг вошли и запчасти для инструментов, препараты для уничтожения насекомых, мотокосы, садовые опрыскиватели, шланги, удочки, спиннинги. В частности, за мотокосы украинцы платили по 1711 грн, за препараты от насекомых — по 863—967 грн.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что китайские ученые назвали самую тяжелую работу в мире. Как выяснилось, ученые провели эксперимент с участием 140 тысяч человек.


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Тег работа, вакансии, лето, рынок труда

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АВТОР:

Коновалова Христина

Источник:

Сегодня

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