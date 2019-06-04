Как заработать больше: дополнительные источники заработка

Сегодня работодатели, к сожалению, не всегда предлагают соискателям тот уровень заработка, на который они рассчитывают, поэтому многие украинцы берут ситуацию в свои руки и ищу дополнительные источники дохода

Фото: pexels.

Шанс найти подработку есть практически у каждого, а вознаграждение за труд порой составляет от нескольких сотен до десятка тысяч гривен и больше. Эксперты OLX Работа, платформы по размещению и поиску вакансий утверждают, что главные качества для соискателя, желающего подзаработать, – желание и организованность, чтобы дополнительная работа не мешала основной.

"Руки" всегда в цене

Предложений дополнительного заработка на рынке труда больше чем достаточно, главное знать, где искать. Чаще всего специалистов для такой занятости ищут на специализированных онлайн-платформах. Здесь вакансии оставляют как работодатели (фирмы и компании), так и частные пользователи (ищут помощников по дому, мастеров ремонта, строителей и т.д). Проще всего найти подработку в крупных городах. Согласно данным аналитической службы OLX Работа, в Киеве, Харькове, Днепре, Львове и Одессе сосредоточено наибольшее количество предложений временных подработок. Только сейчас на платформе почти 9 000 актуальных предложений и почти четверть из них – по Киевской области.

Чаще всего для временных работ ищут мебельных мастеров, плотников, сварщиков, слесарей, садовников, водителей, поваров. Много предложений для плиточников, экспертов по выпечке кондитерских изделий и т.п.. Этим соискатель может заниматься в удобное для него время и рассчитывать на неплохой гонорар.

Фото: pixabay.

Вопрос оплаты

Аналитика OLX Работа показывает – подход к формированию уровня зарплат меняется у компаний в лучшую сторону. Сейчас с помощью подработки вполне реально получать от 1 тыс. грн за мелкую починку до 15 тыс. грн за такие масштабные работы, как укладка плитки, ремонт под ключ, и т.д. Данный вид занятости отлично подходит для дополнительной работы.

Денежной считает свою подработку Сергей Золотарев, слесарь на одном из столичных заводов. Он как мастер по изготовлению корпусной мебели получает иногда больше, чем на основной работе.

"Проявил себя однажды на небольшом заказе и меня стали рекомендовать по цепочке – от знакомого к знакомым. Допзаработок хороший. Было и 18 тыс. грн и 20 тыс. грн. Главное в этом деле – делать "как для себя", и тогда заказы только и успевай принимать", - говорит Сергей.

Фото: pixabay.

Дополнительный заработок на выходных

Предложения о второй работе есть на любой выбор для разных категорий соискателей. Много их для узких специалистов (ремонтные работы и т.д.), для представителей сферы услуг (нянь, сиделок, мастеров по красоте и т.д.). Им предлагают гибкий график, который в любой момент можно поменять, главное чтобы только обе стороны были удовлетворены. Если это няни или сиделки, то график – от нескольких часов до ночного дежурства. Для мастеров по красоте предлагается аренда рабочего места в салоне почасово.

"В связи с кадровым голодом на рынке "голубых воротничков" работодатели готовы нанимать человека с минимальным опытом или вовсе без него, а взамен предлагать обучение и гибкий график. Это особенно выгодно для молодого поколения. Совмещая подработку с учебой или первой основной работой соискатель может освоить дополнительные навыки и получить прибавку к стартовой зарплате", - комментирует Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа.

"После школы я выучился на каменщика и, несмотря на то, что работаю разнорабочим в одной фирме застройщиков, с удовольствием отзываюсь на вакансии, где нужна разовая помощь,- положить плитку, например. За выходные на дополнительной работе мой гонорар – 3-4 тыс. грн", – рассказал Игорь Михоноша из Киева.

Меньше, но все же приятное дополнение к официальному заработку, выходит у Марины Очеретяной из Киева, которая помимо работы в салоне занимается наращиванием ресниц на заказ. По ее словам, один клиент – это 450-500 грн, а в месяц Марина старается принимать минимум 5-7 человек.

Подработка на 1 день

Бывают случаи, когда подработка нужна на один раз, и таких вариантов также хватает. Например, раздать листовки, доставить что-то из пункта А в пункт Б, постоять в очереди, убрать/вскопать огород и т.д. Такая занятость вряд ли позволит получить серьезный гонорар, но получить приятную добавку к пенсии или для карманных расходов вполне. В основном предлагают от 50 до 500 грн за услугу.

В OLX Работа отмечают, что в качестве допзаработка соискатели также часто ищут вакансии оператора колл-центра. Компании готовы обучить сотрудника. Предлагают от 39 грн/ч и процент или оговоренную сумму за саму продажу товара/услуги.

Фото: pexels

Занятие по душе

Эффективнее всего – искать тот вид деятельности для подработки, который будет приносить дополнительный бонус или будет соответствовать интересам и навыкам.

"Важно, чтобы работа, которую придется выполнять, нравилась соискателю, а по отдельным вакансиям – была еще и по силам. Если же вам нравится предлагаемое занятие, то скорее всего вы не будете тяготиться подработкой и она будет в радость, - рассказывает Ирина Заяц из Харькова. – На себе это проверила, когда через силу работала в колл-центре и когда с удовольствием писала рецепты блюд на заказ за те же 3-4 тыс. грн".

Эксперты утверждают, что в отдельных случаях хобби может стать работой и приносить дополнительный, а иногда и основной доход. "Плести салфетки на заказ, гулять с собаками, заниматься визажем или печь кексы для детских утренников - только часть примеров из вакансий на платформе", - говорит Мария Абдуллина.

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