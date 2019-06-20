Китайские ученые назвали самую тяжелую работу в мире

Ученые провели масштабный эксперимент

Самой тяжелой работой мире назвали работу официанта. К такому выводу пришли китайские ученые.

Как выяснилось, ученые провели эксперимент с участием 140 тысяч человек. По их результатам, именно у официантов – самый высокий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Далее в списке – архитекторы, врачи и учителя.

Отметим, что рейтинг самых тяжелых профессий в Украине несколько другой. На первом месте – сиделки и няни, а вот те же официанты занимают второе место. Далее в списке – социальные работники и медики.

Ранее мы сообщали, что активных работодателей на рынке труда Украины в апреле существенно не добавилось. Но ожидаемый сезонный прирост продемонстрировали HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) и сфера туризма. Небольшое, но стабильное увеличение количества вакансий с марта происходит в транспортной сфере, логистике, строительном бизнесе и недвижимости.

Также "Сегодня" писали о том, что в июне украинцев ждут дополнительные выходные. Дополнительная приятная новость заключается в том, что никакие из этих дополнительных выходных отрабатывать не надо.

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