Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Мультимедиа Больше  События на ТК Украина

Китайские ученые назвали самую тяжелую работу в мире

20 июня, 16:07

Ученые провели масштабный эксперимент


Самой тяжелой работой мире назвали работу официанта. К такому выводу пришли китайские ученые.

Как выяснилось, ученые провели эксперимент с участием 140 тысяч человек. По их результатам, именно у официантов – самый высокий риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Далее в списке – архитекторы, врачи и учителя.

Отметим, что рейтинг самых тяжелых профессий в Украине несколько другой. На первом месте – сиделки и няни, а вот те же официанты занимают второе место. Далее в списке – социальные работники и медики.

Ранее мы сообщали, что активных работодателей на рынке труда Украины в апреле существенно не добавилось. Но ожидаемый сезонный прирост продемонстрировали HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) и сфера туризма. Небольшое, но стабильное увеличение количества вакансий с марта происходит в транспортной сфере, логистике, строительном бизнесе и недвижимости.

Также "Сегодня" писали о том, что в июне украинцев ждут дополнительные выходные. Дополнительная приятная новость заключается в том, что никакие из этих дополнительных выходных отрабатывать не надо.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег работа, Китай, рейтинг, ученые, опасность

Вы сейчас просматриваете новость " Китайские ученые назвали самую тяжелую работу в мире". Другие События на ТК Украина смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Истории иностранцев в Одессе: перуанец приехал учиться и обзавелся собственным бизнесом

Вчера, 12:21

Мужчина рассказал, как устроился в Украине и чем он зарабатывает на жизнь

Молодежь в Украине начинает работать поздно: эксперт объяснил причины

Вчера, 08:41

Рынок труда меньше пополняется очень юными специалистами

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Вчера, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Днепровские медики смогут найти работу на специальном сервисе

14 июня, 12:07

Вакансии для врачей собрали на одном ресурсе, чтобы быстрее подобрать специалиста

Разумков рассказал, когда снимут мораторий на землю

Фотографии поля стадиона "Спартака" после концерта "Ленинграда"

"Дорогие" детки: ТОП-5 наследников российских миллиардеров

Украинцев обяжут сменить паспорта-книжки на ID-карточки

Что ждет украинцев в ближайшие три года

Анастасия Решетова объяснила, почему они с Тимати отписаны в Сети

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Через тернии к звёздам: что пришлось пережить Михаэлю Шумахеру

Водная диета: худей быстро и дешево

Как распознать фальшивую долларовую купюру

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Сегодня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Вчера, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Вчера, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

18 июня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

В Бразилии сняли на видео спасение собаки от анаконды

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Какие вузы Украины попали в рейтинг лучших учебных заведений мира
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь