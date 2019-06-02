В Украине отказываются ремонтировать российскую технику по гарантии

"Сегодня" обратились к специалисту по правам потребителей

В Украине все популярнее установка бойлеров. Но российский агрегат, купленный киевской пенсионеркой, проработал всего семь месяцев и сломался. Воспользоваться гарантией женщина так и не смогла.

Свой бойлер Светлана приобрела по акции за 5,5 тыс. гривен. Едва ли проработав полгода, бойлер сломался.

"Текло отовсюду. Потом там, где розетки, тоже стало литься. У меня автоматическая розетка, ее перемкнуло, я, конечно, испугалась", – рассказывает женщина.

В гарантийном талоне не указывалось, где ремонтировать бойлер. А позвонить производителю можно было только в Москву. Когда женщина обратилась к продавцу, мастер пришел и просто снял гарантию.

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"Сегодня" вместе с экспертом по защите прав потребителей Максимом Несмияновым отправились в магазин. Эксперт сразу обращает внимание на то, что с документом, отменяющим гарантию, есть проблемы.

"Это не документ. Потребитель должен видеть субъекта хозяйственной деятельности, кто проводил осмотр. Должен быть адрес. Хотя бы печать настоящая", – отмечает Несмиянов.

В магазине навстречу покупателю не идут. Поэтому на следующий день "Сегодня" вместе со Светланой и экспертов едут в сервисный центр. Журналистам с камерой здесь не рады. Технического директора на месте не оказалось, а работники не имеют права возвращать деньги за бойлер.

Не на камеру в официальном сервисном центре признаются – если бы шли навстречу всем клиентам с бракованной техникой, уже бы обанкротились.

Получается, что теперь Светлане нужно обращаться в Москву. Женщина написала заявление и ждет официального ответа. Журналисты "Сегодня" будут следить за развитием событий.



Напомним, ранее "Сегодня" рассказали о рисках при покупке б/у техники. Так, мошенники умудряются продавать не только поддельные устройства, но и макеты техники, нашпигованные копейками.

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