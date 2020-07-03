Тревожный сигнал: бизнес сделал совместное заявление об отставке Смолия

Из-за возможной отставки главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, который подал заявление об увольнении, бизнес-сообщество обеспокоено будущей независимостью Нацбанка и продолжением сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом говорится в совместном заявлении бизнес-ассоциаций.

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"Отставка Якова Смолия из-за политического давления посылает бизнесу и инвесторам тревожный сигнал и ставит под сомнение похвальные экономические цели правительства и обязательства президента защищать каждого инвестора в Украине", – сказано в заявлении.

Представители бизнеса отмечают, что некоторые инвесторы уже приостановили новые вложения в Украину, и государству пришлось впервые отменить выпуск уже размещенных еврооблигаций.

"Это беспрецедентное событие, которое повлияет на возможности Украины получить доступ к рынку и цену, которую он платит за этот доступ. В то время, когда правительству нужны ресурсы для поддержки своих граждан, чтобы оправиться от COVID-19, это вызывает особое беспокойство. Украина рискует стать финансово изолированной, поскольку инвесторы избегают неопределенности, и ставит вопрос о ее обязательствах быть ответственным членом мировой финансовой системы", - считают в бизнес-ассоциациях.

Также в заявлении говорится, что макроэкономическая стабильность страны оказалась под угрозой. Бизнес-сообщество призвало президента Владимира Зеленского дать Национальному банку возможность выполнять его функции, не давить на команду регулятора, а в преемники Смолия подать человека с безупречной репутацией, который сохранит независимость НБУ и продолжит его текущий курс.

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Заявление поддержали Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес ассоциация, Независимая ассоциация банков Украины, Союз украинских предпринимателей, Форум ведущих международных финансовых учреждений.

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Они также напомнили, что ранее НБУ получил награду Central Banking Awards от специализированного международного журнала за значительные достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами:

Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

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Правление Нацбанка при этом призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. В Офисе президента, в свою очередь, заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости НБУ.

Президент уже подал в парламент представление на увольнение главы Нацбанка. Его уже одобрил комитет Рады, а потом представление будет вынесено на рассмотрение в сессионный зал. А если Верховная Рада не поддержит отставку Смолия, ему придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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