Тревожный сигнал: бизнес сделал совместное заявление об отставке Смолия

Из-за возможной отставки главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, который подал заявление об увольнении, бизнес-сообщество обеспокоено будущей независимостью Нацбанка и продолжением сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом говорится в совместном заявлении бизнес-ассоциаций.
"Отставка Якова Смолия из-за политического давления посылает бизнесу и инвесторам тревожный сигнал и ставит под сомнение похвальные экономические цели правительства и обязательства президента защищать каждого инвестора в Украине", – сказано в заявлении.
Представители бизнеса отмечают, что некоторые инвесторы уже приостановили новые вложения в Украину, и государству пришлось впервые отменить выпуск уже размещенных еврооблигаций.
"Это беспрецедентное событие, которое повлияет на возможности Украины получить доступ к рынку и цену, которую он платит за этот доступ. В то время, когда правительству нужны ресурсы для поддержки своих граждан, чтобы оправиться от COVID-19, это вызывает особое беспокойство. Украина рискует стать финансово изолированной, поскольку инвесторы избегают неопределенности, и ставит вопрос о ее обязательствах быть ответственным членом мировой финансовой системы", - считают в бизнес-ассоциациях.
Также в заявлении говорится, что макроэкономическая стабильность страны оказалась под угрозой. Бизнес-сообщество призвало президента Владимира Зеленского дать Национальному банку возможность выполнять его функции, не давить на команду регулятора, а в преемники Смолия подать человека с безупречной репутацией, который сохранит независимость НБУ и продолжит его текущий курс.
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Заявление поддержали Американская торговая палата в Украине, Европейская бизнес ассоциация, Независимая ассоциация банков Украины, Союз украинских предпринимателей, Форум ведущих международных финансовых учреждений.
Они также напомнили, что ранее НБУ получил награду Central Banking Awards от специализированного международного журнала за значительные достижения в прозрачности и развитии диалога со стейкхолдерами:
Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.
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Правление Нацбанка при этом призвало президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции. В Офисе президента, в свою очередь, заявили, что приоритетом остается обеспечение независимости НБУ.
Президент уже подал в парламент представление на увольнение главы Нацбанка. Его уже одобрил комитет Рады, а потом представление будет вынесено на рассмотрение в сессионный зал. А если Верховная Рада не поддержит отставку Смолия, ему придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем.
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