Uber терпит рекордный убыток: сервис такси показал отчетность

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Американская компания Uber, которая уволит около 400 сотрудников, получила рекордный убыток по итогам второго квартала 2019 года завершившегося 30 июня.

Так, чистый убыток Uber составил 5,236 млрд долларов против чистой прибыли в размере 878 млн долларов за аналогичный период годом ранее. Операционный убыток Uber во втором квартале текущего года вырос до 5,485 млрд долларов по сравнению с 739 млн долларов годом ранее. При этом выручка компании повысилась на 14% и достигла 3,166 млрд долларов против 2,768 млрд долларов.

Компания несет потери из-за жесткой конкуренции в Латинской Америке и других регионах, а также крупных затрат, связанных с IPO (первичным размещением акций). Компенсационные расходы, касающиеся проведенного в мае IPO, составили 3,9 млрд долларов. Напомним, IPO Uber оказалось не успешным, акции компании за первые два дня торгов снизились на 18%.

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Впрочем, совокупный объем заказов увеличился на 31% – до 15,756 млрд долларов. Число ежемесячно активных пользователей Uber, включая приложение Uber Eats, увеличилось до 99 млн по сравнению с 76 млн за аналогичный квартал в прошлом году.

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На фоне публикации отчетности котировки акций Uber снизились на 6,21% на электронных торгах 8 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что японцы вложили миллиард долларов в беспилотное такси от Uber. Деньги вложили автоконцерн Toyota Motor, структура телекоммуникационной компании SoftBank – Vision Fund, производитель автокомпонентов Denso.

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Также сообщалось, что Uber запускает подводное таки. Стоимость поездки на нем 3 тысячи долларов:

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