Uber уволит около 400 сотрудников https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/uber.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/uber.jpg 2019-07-30T01:55:08+03:00 США Uber — популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне

Американская компания Uber Advanced Technologies приняла решение об увольнении около 400 сотрудников, или порядка трети своего маркетингового управления в мире. Об этом сообщило агентство деловых новостей Bloombergсо ссылкой на собственные источники.

По их данным, генеральный директор Uber Дара Хосровшахи в понедельник уведомил персонал компании о предстоящих сокращениях. "В настоящий момент имеется всеобщее ощущение того, что, несмотря на быстрое развитие, мы замедляемся. Такое происходит естественным путем по мере увеличения компании, однако нам нужно этим заняться, причем быстро", — приводит агентство выдержки из послания Хосровшахи по электронной почте.

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Uber ранее информировала об убытках в размере 1,01 млрд долларов. При этом ее выручка составила 3,1 млрд долларов.

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Uber — популярный онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через приложение на мобильном телефоне воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Эта компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско (штат Калифорния) была основана предпринимателями Трэвисом Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Сейчас Uber действует в более чем 500 городах в почти 80 странах.

Напомним, стоимость поездки на водном такси Uber для двоих составит 3 тысячи долларов.

Тем временем, японцы вложили миллиард долларов в беспилотное такси от Uber.

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