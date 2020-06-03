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Украинцев начнут пускать в помещения кафе и ресторанов

3 июня, 14:46

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Заведения общественного питания смогут работать не только с использованием "летников"

В Украине в рамках ослабления условий карантина с 5 июня разрешат ресторанам и кафе принимать посетителей в помещениях. Такое решение принял Кабинет министров Украины на заседании 3 июня.

"С 5 июня [разрешается] работа заведений общественного питания, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий", – сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

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В частности, среди требований:

  • расстояние между местами для сидения должно быть не менее 1,5 метра;
  • за одним столом смогут находиться не больше четырех клиентов (без учета детей до 14 лет);
  • персонал обязан носить перчатки и маски (или респираторы);
  • клиенты должны быть в масках все время, за исключением времени непосредственного приема пищи.

Как известно, карантин в Украине продлили до 22 июня, однако ограничения постепенно снимают. Кафе и рестораны ещес 11 мая получили право открывать летние площадки под открытым небом и работать на вынос. А с 13 мая, Кабинет министров ослабил и эти ограничения – разрешил работу "летников" под навесами или на верандах, а также увеличил лимит на количество посетителей за столиками (четыре человека вместо двух).

Также сайт "Сегодня" писал, за какие нарушения карантина наказывают украинцев. При этом многие граждане устали соблюдать все правила:

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карантин кафе правила рестораны коронавирус ограничения

Источник: Сегодня

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