Украинцы разлюбили рестораны: бизнес подсчитывает потери

Даже после возобновления работы ресторанов и кафеколичество их посетителей в Киеве снизилось на 20−50% в зависимости от расположения заведения. Это связано с опасением гостей посещать публичные места и падением уровня жизни, пишет "НВ Бизнес".

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"Со второй половины июля количество посетителей сократилось. Украинцы отправились на отдых, а туристы в столицу не приехали", – говорит гендиректор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.

По ее оценкам, сейчас посещаемость в киевских ресторанах в среднем на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Те, кто все же посещает заведения, ведут себя экономнее – средний чек в среднем на 10% ниже по сравнению с августом прошлого года.

Многие посетители опасаются приходить в рестораны из-за COVID-19, говорит совладелец сети ресторанов Дмитрий Погребицкий. Ежедневно украинцы узнают об ухудшающейся эпидемиологической ситуации в стране и предпочитают обходить места массового скопления людей стороной. Туристов, которые в предыдущие годы были завсегдатаями киевских заведений, сейчас практически нет.

Кроме того, как отмечает Погребицкий, снизился уровень жизни. Украинцы и правда не готовы тратить деньги. В июне индекс потребительских настроений упал на 11,2 пункта — до 65,1 по сравнению с маем, говорится в исследовании Info Sapiens. Больше всего снизился индекс ожидаемых изменений личного материального положения и индексы ожидаемого развития экономики.

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Напомним, ранее в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей подсчитали, что 25% ресторанов нарушают противоэпидемические мероприятия.

А о том, правда ли небезопасно в карантин посещать рестораны, узнавайте из видео:

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