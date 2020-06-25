Четверть кафе и ресторанов нарушают "карантинные" требования

Власти проверяют рестораны, кафе и другие заведения общественного питания, однако 25% ресторанов нарушают противоэпидемические мероприятия. К таким выводам пришли территориальные органы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"23 июня ведомство проверило 4269 объектов, из которых 650 заведений общественного питания. На каждом четвертом объекте выявлены нарушения соблюдения требований противоэпидемических мероприятий", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, Госпотребслужба с 18 июня усилила государственный надзор за соблюдением санитарного законодательства, в том числе за противоэпидемических мероприятий.

Специалисты Госпотребслужбы предоставили 896 предписаний, выписали 74 штрафа, в 189 случаях по выявленным нарушениям информировались органы местной власти и в 102 – органы Национальной полиции.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Киеве кафе, барам и ресторанам наконец разрешили принимать гостей внутри помещений, а не только на летних площадках.

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При этом в Украине начинают разворачивать больницы второй волны для приема заболевших коронавирусом. Люди перестали соблюдать карантинных ограничения и болеют. 25 июня был зафиксирован очередной антирекорд – почти тысяча новых случаев.

Также сайт "Сегодня" писал, за какие нарушения карантина наказывают украинцев.

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