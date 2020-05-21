Украинские аграрии сэкономят на топливе: эксперты подсчитали выгоду

Сохранить средства поможет не только снижение цен на горюче-смазочные материалы

Из-за заметного длительного снижения цен на бензин и другие виды топлива украинские аграрии сократят расходы на горюче-смазочные материалы на 3-5%, до 32-33 млрд гривен. При этом потребление топлива тоже уменьшится. Такие подсчеты обнародовали аналитики национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"По прогнозным оценкам, в 2020 году объемы потребления горючего в сельском хозяйстве будут иметь довольно стабильный характер, с определенным снижением использования дизельного топлива и цен на него", – отметил заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения института Александр Захарчук.

Эксперты заметили и другие факторы снижения потребления дизтоплива в 2020 году, среди которых:

применение современных технических средств обработки, которые позволяют совмещать несколько технологических операций;

использование альтернативных видов топлива;

оптимизация структуры посевных площадей с расширением малоэнергоемких культур;

применение прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих технологий.

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В научном центре подчеркнули, что в прошлом году аграрный сектор Украины использовал около 1,5 млн тонн дизельного топлива и 110 тыс. тонн низко-октановых бензинов общей стоимостью около 35 млрд гривен.

Напомним, урожай в 2019 году составил рекордные 75 млн тонн. Однако в 2020 году ситуация изменится в худшую сторону. По подсчетам национального научного центра "Институт аграрной экономики", производство растениеводческой продукции в целом уменьшится на 5,1%, а зерновых – на 10%.

При этом Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовит помощь для аграриев, чьи посевы пострадали из-за засухи.

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