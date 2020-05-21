Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,59
29,14
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Украинские аграрии сэкономят на топливе: эксперты подсчитали выгоду

21 мая, 08:12

Ксения Капустинская

Сохранить средства поможет не только снижение цен на горюче-смазочные материалы

Из-за заметного длительного снижения цен на бензин и другие виды топлива украинские аграрии сократят расходы на горюче-смазочные материалы на 3-5%, до 32-33 млрд гривен. При этом потребление топлива тоже уменьшится. Такие подсчеты обнародовали аналитики национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"По прогнозным оценкам, в 2020 году объемы потребления горючего в сельском хозяйстве будут иметь довольно стабильный характер, с определенным снижением использования дизельного топлива и цен на него", – отметил заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения института Александр Захарчук.

Эксперты заметили и другие факторы снижения потребления дизтоплива в 2020 году, среди которых:

  • применение современных технических средств обработки, которые позволяют совмещать несколько технологических операций;
  • использование альтернативных видов топлива;
  • оптимизация структуры посевных площадей с расширением малоэнергоемких культур;
  • применение прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Реклама

В тренде
Курс доллара в Украине вернулся к росту

В научном центре подчеркнули, что в прошлом году аграрный сектор Украины использовал около 1,5 млн тонн дизельного топлива и 110 тыс. тонн низко-октановых бензинов общей стоимостью около 35 млрд гривен.

Напомним, урожай в 2019 году составил рекордные 75 млн тонн. Однако в 2020 году ситуация изменится в худшую сторону. По подсчетам национального научного центра "Институт аграрной экономики", производство растениеводческой продукции в целом уменьшится на 5,1%, а зерновых – на 10%.

При этом Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовит помощь для аграриев, чьи посевы пострадали из-за засухи.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

цены бензин расходы потребление дизель аграрии АПК дизельное топливо

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Карантин не остановил 80% бизнеса: Шмыгаль определил, кто пострадал от ограничений
Карантин не остановил 80% бизнеса: Шмыгаль определил, кто пострадал от ограниченийБизнес
Смягчение карантина: в Украине массово открываются рестораны и кафе
Смягчение карантина: в Украине массово открываются рестораны и кафеБизнес
В Киеве в два раза взлетели цены на такси: почему и когда они вернутся в норму
В Киеве в два раза взлетели цены на такси: почему и когда они вернутся в нормуЭкономика
Кабмин ослабил карантин для кафе и гуляющих на улице
Кабмин ослабил карантин для кафе и гуляющих на улицеБизнес
Как будут работать отели во время карантина: Минздрав дал рекомендации
Как будут работать отели во время карантина: Минздрав дал рекомендацииБизнес
Уроки карантина: как изменились потребительские привычки украинцев
Уроки карантина: как изменились потребительские привычки украинцевБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...