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Иностранные компании смогут открывать счета в Украине: зачем это нужно

Сегодня, 08:50

Представители бизнес-сообщества объяснили решение Нацбанка

Фото: Pixabay
Иностранные компании смогут открывать счета в Украине: зачем это нужно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f8f/5c6/5c7f8f5c6c2ff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f8f/5c6/5c7f8f5c6c2ff.jpg Бизнес Представители бизнес-сообщества объяснили решение Нацбанка

В рамках проведения валютной либерализации Национальный банк Украины (НБУ) предоставил возможность иностранным компаниям открывать счета в банках Украины. В Европейской бизнес ассоциации отмечают (ЕБА): норма рассчитана на привлечение в Украину средства иностранных инвестиционных фондов.

"В валютном законодательстве отсутствовала норма, регламентирующая открытие денежных счетов иностранными фондами нерезидентам, что делало невозможным привлечение на рынок этой многочисленной группы инвесторов", – отмечает глава департамента адвокации ЕБА Игорь Гоцык.

Раньше иностранные фонды могли открывать нерезидентам счета в ценных бумагах, то есть была возможность приобретать право собственности на ценные бумаги, однако денежная сторона этого процесса отсутствовала, говорит Гоцык.

"Сейчас [этим решением] вводится… открытие счетов клиентов – резидентов и нерезидентов Украины (физических и юридических лиц), а также корреспондентских счетов и счетов МФО", – отмечают в ЕБА.

Гоцык также добавил, что эту ЕБА отстаивала внесение такой правки в Закон "О валюте и валютных операциях". Практическая реализация норм этого закона поможет привлечь в Украину иностранных инвесторов, убежден Гоцык.

Напомним, 7 февраля вступил в силу новый закон о валюте. Одно из важных нововведений — продажа и покупка валюты онлайн с зачислением ее на карточку клиента. 

Новым законом Нацбанк также снял ряд ограничений для бизнеса

Более подробно о законе можно прочитать в материале "Валютный all inclusive: что даст народу новый закон о валюте"

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