США оштрафовали Facebook на 5 млрд долларов

Федеральная комиссия по торговле жестко наказала компанию за утечку пользователей соцсети

Фото: AFP

Американская компания Facebook должна будет выплатить штраф в размере 5 млрд долларов за нарушение правил относительно конфиденциальных данных пользователей.

Соответствующее решение 24 июля было опубликовано на сайте Федеральной комиссии по торговле США.

"Facebook выплатит рекордный штраф в размере 5 млрд долларов, и в отношении нее будут введены новые ограничения и изменения ее корпоративной структуры, что возложит на компанию ответственность за решения, которые она принимает в отношении конфиденциальности своих пользователей", — сообщили в учреждении.

Таким образом, была поставлена точка в так называемом "деле Cambridge Analytica" – компании, которая собрала личные данные десятков миллионов пользователей Facebook для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей, чтобы влиять на их возможный выбор.

Напомним, что Федеральное управление юстиции Германии потребовало у Facebook заплатить 2 млрд евро штрафа за грубое нарушение закона о прозрачности интернета – в предоставляемых докладах компания занижала количество данных о незаконном контенте на платформе соцсети.

Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам оштрафовала Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов) из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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