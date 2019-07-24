США оштрафовали Facebook на 5 млрд долларов
Федеральная комиссия по торговле жестко наказала компанию за утечку пользователей соцсети
Американская компания Facebook должна будет выплатить штраф в размере 5 млрд долларов за нарушение правил относительно конфиденциальных данных пользователей.
Соответствующее решение 24 июля было опубликовано на сайте Федеральной комиссии по торговле США.
"Facebook выплатит рекордный штраф в размере 5 млрд долларов, и в отношении нее будут введены новые ограничения и изменения ее корпоративной структуры, что возложит на компанию ответственность за решения, которые она принимает в отношении конфиденциальности своих пользователей", — сообщили в учреждении.
Таким образом, была поставлена точка в так называемом "деле Cambridge Analytica" – компании, которая собрала личные данные десятков миллионов пользователей Facebook для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей, чтобы влиять на их возможный выбор.
Напомним, что Федеральное управление юстиции Германии потребовало у Facebook заплатить 2 млрд евро штрафа за грубое нарушение закона о прозрачности интернета – в предоставляемых докладах компания занижала количество данных о незаконном контенте на платформе соцсети.
Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам оштрафовала Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов) из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " США оштрафовали Facebook на 5 млрд долларов". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за скандала с утечкой данных Facebook заплатит максимальный штраф
Соцсеть с 2007 по 2014 годы передавала данные о пользователях без их согласия
Facebook и Google под прицелом: США начали проверку интернет-гигантов
Американские власти хотят выяснить, как корпорации добились нынешнего влияния
Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов
Большинство этих аккаунтов были обнаружены в течение нескольких минут после регистрации
Цукербергу предлагают уменьшить власть над Facebook
Стамос высказал рекомендацию назначить гендиректором Facebook Брэда Смита