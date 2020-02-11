В Украине хотят ввести новую группу ФЛП: законопроект уже в Раде

Попасть в пятую группу будет непросто, но она предусматривает серьезные льготы

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В системе упрощенного налогообложения бизнеса в Украине предложили создать пятую группу физлиц-предпринимателей (ФЛП; укр. – ФОП), часть которых планируют освободить от уплаты ЕСВ. Речь о создании новой группы ФЛП – специально для стартапов – идет в законопроекте № 2615, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.

"Целью и задачей предложенного законопроекта является предоставление новым предпринимателям льготного периода налоговой нагрузки и создание дополнительной мотивации для населения работать и оставаться в Украине", - говорится в пояснительной записке к документу.

Стартапом предлагают считать "недавно созданную компанию, которая строит свой бизнес, обладает ограниченным количеством ресурсов (как человеческих, так и финансовых) и планирует выходить на рынок".

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Их предлагают на девять месяцев освобождать от уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности. Однако в течение этого срока доходы такого ФЛП не должны превышать 300 тыс. гривен в месяц. Если этот лимит будет превышен, предприятию придется сменить группу налогообложения. Кроме того, ФЛП предлагают обязать использовать регистраторы расчетных операций (РРО), включая программные.

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Предполагается, что после окончания льготного периода ФЛП сможет выбрать подходящую себе группу, или это будет сделано автоматически. Использовать пятую группу физлицо сможет только раз.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Украине в 2019 году было зарегистрировано 312 211 физлиц-предпринимателей, и это на 15% меньше, чем в 2018-м. В среднем в 2019 году ежемесячно регистрировалось 5500 компаний и 26 000 ФЛП.

Напомним, сейчас в зависимости от годового оборота "упрощенцев" разделяют на четыре группы, для каждой – своя налоговая ставка:

1 группа – ФЛП. Прибыль – 300 тыс. грн в год. Отсутствуют наемные работники. Розничная торговля на рынках или оказание бытовых услуг. Ставка единого налога – до 10% минимальной зарплаты.

2 группа ФЛП. Прибыль – 1,5 млн грн в год. До 10 наемных работников. Ставка единого налога – до 20% минимальной зарплаты.

3 группа – ФЛП или юридическое лицо. Доход – 5 млн грн в год. Неограниченное количество наемных работников. Ставка единого налога – 3% или 5% от дохода.

4 группа – ФЛП или юридическое лицо-сельхозпроизводитель. Неограниченное количество наемных работников. Налог – с каждого гектара земли.

При этом ранее президент Владимир Зеленский заверял, что уже принятые изменения налогового законодательства для ФЛП помогут устранить схемы по уклонению от налогов:

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