В Украине откроются кафе и рестораны: появились правила работы с 11 мая

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В условиях всеукраинского карантина, который продлевают до 22 мая, с 11 мая будут введены послабления для ресторанов и кафе. Им разрешат работу летних площадок под открытым небом и работу на вынос. Условия такого формата работы уже установлены и официально прописаны в распоряжении главного санврача Украины Виктора Ляшко.

"Обслуживание в заведениях общественного питания осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами и с учетом временных рекомендаций, направленных на предотвращение осложнения эпидемической ситуации в результате распространения коронавирусной болезни", - говорится в документе.

В частности, для ресторанов и кафе прописаны такие временные требования:

Проверять температуру тела сотрудников нужно перед началом каждой смены. Если температура выше 37,2 градуса, сотрудника нельзя допускать к работе. Также нельзя работать тем, у кого есть признаки респираторных заболеваний, например, кашель.

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"При проведении измерений температуры тела контактными средствами измерения, необходимо обеспечить обязательную дезинфекцию средства для контактного измерения после каждого его использования", - уточняется в документе.

Работать на вынос можно при условии предварительного заказа от клиента. Впускать посетителей в помещение ресторана или кафе запрещено. Заказ можно принимать дистанционно или через специально оборудованное окно или двери заведения. Выдача заказов должна происходить там же.

"Место выдачи заказов и расчета должно делать невозможным доступ посетителей к помещению заведения, иметь возможности безналичного (бесконтактного) расчета, быть оборудовано столиком/полочкой для передачи заказа без

личного контакта с клиентом", – говорится в распоряжении.

Летние площадки должны находиться под открытым небом, а столы расставлены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. За одним столом может находиться максимум два человека.

На входе в заведение должно быть место для дезинфекции рук с соответствующим нормам МОЗ антисептиком.

Сотрудники заведения должны следить за тем, чтобы в месте приема и выдачи заказов не образовывались очереди. Также обязательная маркировка дистанции не менее 1,5 м.

Работники, выдающие заказ и осуществляющие расчет, должны быть одеты в медицинские маски или респиратор, а также одноразовые перчатки.

Меню должны быть размещены для ознакомления рядом с местом выдачи заказов. Выдача меню клиентам запрещена.

Блюда должны подаваться в одноразовой посуде.

Кроме того, руководство кафе и ресторанов обязано обеспечить:

пятидневный запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств для сотрудников;

информирование клиентов об ограничениях и условиях обслуживания;

влажную уборку производственных помещений и поверхностей на летних площадках с использованием моющих и дезинфицирующих средств не реже чем каждые два часа, а также перед открытием и после окончания рабочего дня/смены;

временное отстранение от роботы лиц из группы риска: тех, кто старше 60 лет, или страдает хроническими болезнями, подавляющими иммунитет.

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Работники кафе и ресторанов должны:

регулярно мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже чем раз в три часа, а также после посещения общественных мест, использования туалета, уборки, обслуживания и т.д.;

прикрывать рот и нос при кашле, чихать в согнутую в локте руку или одноразовую салфетку;

воздерживаться от прикосновений к лицу; воздерживаться от контактов с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний – кашель, лихорадка, ломота в теле и т.п.;

самоизолироваться в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Как мы уже писали, в интервью сайту "Сегодня" главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о правилах работы парикмахерских после ослабления карантина с 11 мая.

Ранее Кабмин представил план выхода Украины из карантина, который предусматривает пять этапов. В первую очередь, если в течение десяти дней подряд соотношение новых случаев COVID-19 среди всех протестированных не изменится или ежедневное отклонение удержится на уровне 5%, в таком случае правительство откроет парки и зоны отдыха, часть объектов индустрии красоты, разрешит тренировки командных видов спорта.

При этом по всему миру, включая Украину, власти пытаются поддержать бизнес, который страдает от ограничительных мер:

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