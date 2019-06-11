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В Украине подсчитали, какую сумму возместили плательщикам НДС

11 июня, 20:33

Итоги первых пяти месяцев 2019 года подвели в ГФС

Фото: пресс-центр НБУ

Плательщикам налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине по итогам января-мая 2019 года возместили более 70 млрд грн. Об этом заявил исполняющий обязанности Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов, информирует 11 июня пресс-служба ведомства.

"Сумма возмещения в этом году на 28%, или почти на 15,4 млрд грн, превышает соответствующий показатель прошлого года. Среднемесячная сумма возврата налога плательщикам составляет 14 млрд грн. Это на 3 млрд грн больше, чем в прошлом году", – сказал он.

Власов также добавил, что заявки на возмещение НДС в среднем выросли на 1,4 млрд грн – до 12,4 млрд грн.

По его словам, только в мае плательщикам возместили 12,9 млрд грн НДС – на 15,2%, или на 1,7 млрд грн, больше по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам января-апреля 2019 года ГФС возместила плательщикам НДС 57,2 млрд грн. В ведомстве также напомнили, что в течение 2018 года сумма среднемесячного возмещения данного налога составляла 11 млрд грн.

Кроме того, украинцы могут вернуть часть денег, уплаченных по ипотечному кредиту. Для этого нужно заполнить декларацию и попросить налоговую скидку. Кто имеет право на такую компенсацию, как правильно получить налоговую скидку и сколько можно сэкономить, узнавали "Сегодня".


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Тег налоги, НДС, ГФС, Власов

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Источник:

Сегодня

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