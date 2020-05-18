В Украине во время карантина закрываются ФЛП: "Дія" обнародовала цифры

За последние полтора месяца прекратили работу больше предпринимателей, чем начали

Карантин в Украине существенно повлиял на работу малого бизнеса. В стране рухнул не только показатель открытия новых предприятий- некоторые физлица-предприниматели (ФЛП, укр. – ФОП) стали просто закрываться.

Как подсчитала пресс-служба портала "Дія", только за последние полтора месяца (со 2 апреля по 16 мая) в стране с помощью этого портала прекратили деятельность 9,5 тыс. ФЛП.

Регистрацию в связи с началом работы произвело меньшее количество предприятий – 8,6 тыс. При этом около 20 тыс. ФЛП воспользовались услугой по предоставлению помощи на детей.

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Ранее сообщалось, что обещанную правительством помощь на детей физические лица-предприниматели могут оформить онлайн, заполнив электронную форму на официальном сайте Министерства социальной политики или воспользовавшись порталом "Дія". Услуга является бесплатной.Обратиться за помощью могут ФЛП первой и второй группы плательщиков единого налога, избравшие упрощенную систему налогообложения.

Более подробно читайте в материале "Как предпринимателям получить помощь на детей от правительства: перечень документов".

Напомним, правительство также разработало программу льготных кредитов для бизнеса – "Новые деньги".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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