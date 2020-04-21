В Украине рухнул показатель открытия новых бизнесов: детали

Невзирая на попытки поддержать малый и средний бизнес во время карантина, количество регистраций физических лиц-предпринимателей (ФЛП – русс., ФОП – укр.) снизилось в три раза, сообщается на сайте онлайн-платформы для работы с открытыми данными OpenDataBot.

"Если до карантина еженедельно регистрировалось более 5 тысяч новых предпринимателей, то сейчас еженедельно регистрируется только 1,5 тысячи", – говорится на сайте.

Отмечается, что новых компаний регистрируется тоже втрое меньше. Если до карантина регистрировалось примерно 1,5 тысячи компаний еженедельно, то за последнюю неделю зарегистрировалось только 495.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в начале 2020 года количество зарегистрированных физлиц-предпринимателей в Украине составило 1885,9 тысячи человек. Это на 19,8 тысячи больше, чем в начале 2019 года.

Напомним, 18 марта, в Украине вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина. Согласно этому закону, физлица-предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса за март и апрель 2020 года.

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Также украинский парламент принял повышение годовых лимитов оборота для физлиц-предпринимателей. Документ предусматривает повышение годовых лимитов для физлиц-предпринимателей, в рамках которых они смогут сохранить сниженные налоговые ставки.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин совместно с Национальным банком разработали первые две программы кредитной поддержки малого бизнеса. Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что самой быстрой помощью станет переформатирование программы "5-7-9%" для ее работы в карантинных условиях. В частности, она будет значительно упрощена и направлена на рефинансирование существующих кредитов.

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О том, как в карантин продержаться бизнесу, чтобы не пришлось полностью закрываться, советуют эксперты:

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