Стали известны подробности госпрограммы "Новые деньги"

Государственная кредитная программа "Новые деньги", о скорой презентации которой объявил президент Владимир Зеленский, будет предусматривать кредиты для малых и микропредприятий на срок до 2-х лет под 3% годовых. Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Программа "Новые деньги" будет предусматривать финансирование микро- и малых предприятий, то есть компаний с оборотом в эквиваленте до 10 млн евро. Цель ее – предоставить финансирование на первоочередные цели: выплаты зарплаты, оплаты коммунальных услуг, аренды, налоговых и обязательных платежей", – сказал Петрашко.

По его словам, разницу между 3% годовых и ставкой, которую определит банк на основе финансирования Национального банка Украины, будет компенсировать государство.

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При этом программа будет содержать требования относительно фонда оплаты труда и численности персонала заемщиков.

"Будет также на восемь месяцев отсрочка по выплате тела кредита и отсрочка по выплате процентов", – сказал Петрашко.

Он подчеркнул, что запуск программы "Новые деньги" требует законодательных изменений, соответствующие инициативы относительно портфельных гарантий утверждены правительством и будут поданы в парламент.

"У нас есть положительные отзывы от народных депутатов, они готовы за это проголосовать", – указал министр.

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Ранее министр Петрашко рассказал о том, что рост украинской экономики на 8-9% возможен при годовом кредитовании предпринимателей хотя бы на 400 млрд грн.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинцы могут рассчитывать на более доступные банковские кредиты. Правительство и НБУ должны представить две важные кредитные программы – по дешевой ипотеке и по кредитам для малого бизнеса по низкой ставке.

А новости "Сегодня" рассказывали о том, что правительство готово обеспечить "кредитные каникулы", но не для всех, а только при условии сохранения 80% рабочих мест.

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