Японский космический зонд взлетел с астероида

Предполагается, что "Хаябуса-2" совершит еще две посадки на поверхность этого небесного тела и продолжит сбор его пород

Фото из открытых источников.

Японский космический зонд взлетел с астероида //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f38/4d3/5c6f384d3787e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f38/4d3/5c6f384d3787e.jpg 2019-02-22T01:49:33+02:00 Бизнес Предполагается, что «Хаябуса-2» совершит еще две посадки на поверхность этого небесного тела и продолжит сбор его пород

Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в пятницу после успешной посадки взлетел с астероида Рюгу, взяв образцы его почвы. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA, ДЖАКСА) в ходе прямой трансляции на своем сайте. Аппарат, как ожидается, вернется на орбиту астероида. Он будет находиться там до конца года. Предполагается, что "Хаябуса-2" совершит еще две посадки на поверхность этого небесного тела и продолжит сбор его пород.

В пятницу аппарат сел на заранее выбранную относительно ровную площадку диаметром 6 метров, расположенную у экватора астероида. Операция по спуску с орбиты началась в четверг. Она проходила автоматически, поскольку операторы с Земли не могли управлять процессом — сигнал до аппарата на таких расстояниях идет слишком долго. Поэтому "Хаябуса-2" выполнял свой сложный маневр самостоятельно, ориентируясь по отражающему солнечный свет маячку, который был заблаговременно сброшен на астероид. .

После посадки "Хаябуса-2" выстрелил в поверхность астероида металлической пулей и немедленно собрал поднявшиеся образцы пород специальным пылесосом. Частицы почвы и камней помещены в герметичный контейнер.

На орбите астероида Рюгу диаметров всего 900 метров аппарат находится с июня прошлого года. Ранее предполагалось, что "Хаябуса-2" совершит посадку на это небесное тело в минувшем октябре. Однако выяснилось, что в выбранном для этого месте находятся многочисленные острые камни высотой примерно 60 см. После этого в результате тщательных наблюдений была выбрана новая площадка для посадки.

Астероид Рюгу ("Дворец дракона") находится между Землей и Марсом. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Ученые рассчитывают найти на астероиде породы, сохранившиеся в неприкосновенности со времени рождения нашей Солнечной системы. Особые надежды возлагаются на то, что там удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Предполагается, что зонд весом около 600 кг ориентировочно в ноябре или декабре сойдет с орбиты астероида и отправится в обратный путь. К 2020 году он должен вернуться на Землю. "Хаябуса-2" представляет собой модифицированную версию первого "Сокола", который впервые в истории сумел доставить на Землю образцы пород, собранных на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд преодолел расстояние в 6 млрд км, что стало на тот момент абсолютным рекордом в истории космонавтики.

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