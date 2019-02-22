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NASA нашло в кораблях Boeing и SpaceX угрозу для космической программы

Сегодня, 00:57

На 2 марта был запланирован первый беспилотный запуск Crew Dragon, причем его переносили несколько раз

Фото: Pixabay
NASA нашло в кораблях Boeing и SpaceX угрозу для космической программы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f2c/838/5c6f2c838e14a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f2c/838/5c6f2c838e14a.jpg США На 2 марта был запланирован первый беспилотный запуск Crew Dragon, причем его переносили несколько раз

NASA предупредило компании Boeing и SpaceX о недоработках в пилотируемых кораблях, которые они разрабатывают. Эти недостатки могут отразиться на безопасности полетов, считает аэрокосмическое управление, сообщило Reutersсо ссылкой на источники в аэрокосмической отрасли США и отчет NASA за 2018 год. Все это угрожает планам США возродить свою программу пилотируемых полетов в космос, отмечает агентство.

Речь идет о кораблях CST-100 StarLiner (корабль Boeing) и Crew Dragon (корабль SpaceX). На 2 марта был запланирован первый беспилотный запуск Crew Dragon, причем его переносили несколько раз, так как нужно было провести дополнительное тестирование оборудования. Беспилотный запуск CST-100 StarLiner также был сдвинут — с марта на апрель. Полеты с экипажем к МКС SpaceX должна была осуществить в июле текущего года, а Boeing — в августе.

В начале февраля NASA представило ежегодный доклад, в котором говорится, что "есть серьезные проблемы с текущими графиками запуска у SpaceX и Boeing"

В документе указывается четыре "ключевых элемента риска". В отношении Boeing это уязвимость тепловой защиты капсулы космического корабля, SpaceX в докладе упоминается в связи с технологией заправки ракеты-носителя, когда экипаж находится уже внутри капсулы. У обеих компаний есть проблемы с эффективностью парашютных систем.

Два источника Reuters указывают, что беспокойство NASA связано не только с этими недоработками. "На начало февраля список рисков содержал от 30 до 35 технических проблем как у SpaceX, так и у Boeing. Выяснить, с чем именно связаны эти проблемы, агентству не удалось, но его собеседники сообщили, что компании должны решить "большинство" этих проблем, прежде чем отправлять астронавтов в полеты.

"У SpaceX и Boeing есть сопоставимые проблемы, связанные с безопасностью", — сказал один из источников агентства в правительстве США.

Представитель Boeing Джош Барретт заявил Reuters, что компания "закрыла" риск уязвимости капсулы корабля, завершив программу испытаний в январе. "Наши цифры показывают, что мы превышаем требования безопасности NASA", — сказал Барретт.

В свою очередь представитель SpaceX Джеймс Глисон сказал, что компания разработала "одну из самых безопасных и передовых систем пилотируемых полетов в космос из когда-либо существующих".

Напоминаем, корпорации Boeing понадобится более короткий срок, чем компании SpaceX, на то, чтобы запустить новый космический корабль сначала без экипажа, а затем с экипажем Международной космической станции (МКС). Такую мысль высказал в интервью телеканалу CNBC директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

Ранее в NASA рассказали, когда возможна экспедиция на Марс. Джим Брайденстайн заявил, что в конечном счете NASA добьется снижения риска космических полетов.

Накануне директор NASA Джим Брайденстайн высказал мнение, что корпорации Boeing потребуется более короткий срок, чем компании SpaceX, на то, чтобы запустить новый космический корабль сначала без экипажа, а потом с экипажем к Международной космической станции.

Также в NASA раскрыли детали американского проекта освоения Луны.

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Тег NASA, Boeing, SpaceX

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УНН

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