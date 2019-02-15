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Американский проект освоения Луны: в NASA раскрыли детали

Сегодня, 04:56

Проект будет включать в себя не только окололунную станцию Gateway, но целую инфраструктуру, связывающую Землю с ее естественным спутником

Фото: Pixabay
Американский проект освоения Луны: в NASA раскрыли детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5fd/3d1/5c65fd3d12712.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5fd/3d1/5c65fd3d12712.jpg США Проект будет включать в себя не только окололунную станцию Gateway, но целую инфраструктуру, связывающую Землю с ее естественным спутником

Американский проект освоения Луны будет включать в себя не только окололунную станцию Gateway, но целую инфраструктуру, связывающую Землю с ее естественным спутником, и участие в этом проекте будет открыто для всех заинтересованных международных партнеров. Об этом заявил в четверг директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн на круглом столе в штаб-квартире NASA в Вашингтоне, посвященном программе исследования Луны.

"Когда речь идет про Международную космическую станцию (МКС), вопрос стоит о том, какая страна получит какой модуль", — сказал он. "Некоторые наши международные партнеры решили, что Gateway напоминает МКС, и они все соревнуются за то, чтобы получить часть этого одного элемента, который называется Gateway", — пояснил Брайденстайн.

"На самом деле это не то, что мы представляем себе в долгосрочной перспективе, мы предусматриваем создание целой инфраструктуры, вся эта инфраструктура будет открытой и доступной для участия международных партнеров, и это позволит всем нам делать больше, чем когда-либо", — заявил глава NASA.

"Мы говорим сейчас об очень широкой и открытой инфраструктуре, которая будет включать в себя все связующие элементы между Землей и Луной и даже обитаемые модули на поверхности Луны", — добавил он.

О планах по созданию международной окололунной станции стало известно весной 2016 года. Тогда сообщалось, что совместно с американской корпорацией Boeing ведется предварительная проработка создания окололунной инфраструктуры в поддержку будущих планов национальных агентств. Ранее предполагалось, что станция получит название Deep Space Gateway, однако сейчас в документах NASA ее именуют Lunar Orbital Platform-Gateway.

Напомним, китайский зонд показал первую панораму обратной стороны Луны. Панорамный снимок состоит из собранных вместе 80 фотографий.

Ранее сообщалось, что на Луне обнаружили аномальные явления.

Также мы писали, что на Луне нашли следы древней жизни.

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Тег NASA, космос, Луна, наса

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Источник:

ТАСС

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