Зеленский дал добро на работу казино: закон подписан

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса, который Верховная Рада приняла еще 14 июля. Об этом свидетельствуют карточка документа, размещенная на официальном сайте парламента.

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При этом ранее оставалась возможность, что президент наложит вето на документ, так как в финальной версии закона были учтены две противоречащие друг другу поправки.

В целом закон об игорном бизнесе вводит систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр. Стоимость лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Играть разрешат только тем, кому больше 21 года.

На расположение игорных заведений на улицах городов вводят ограничения. Так, залы игровых автоматов разрешат только в отелях категории 3, 4, 5 звезд. Казино можно размещать не только в 5-звездочных отелях с номерным фондом для Киева – 150, для других городов – 100 номеров, но и на территориях загородных комплексов отдыха площадью не менее 10 тыс. кв. м.

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Читайте подробнее на сайте "Сегодня", как теперь будут работать казино в Украине.

В то же время экономический эксперт Алексей Кущ в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, где могут появиться зоны казино. Стоит отметить, что таких территорий может быть не больше пяти по всей стране.

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