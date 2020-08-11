Українська
$ 27,6
32,47
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Зеленский дал добро на работу казино: закон подписан

11 августа, 12:31

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Законопроект об игорном бизнесе прошел последний рубеж

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса, который Верховная Рада приняла еще 14 июля. Об этом свидетельствуют карточка документа, размещенная на официальном сайте парламента.

Реклама

При этом ранее оставалась возможность, что президент наложит вето на документ, так как в финальной версии закона были учтены две противоречащие друг другу поправки.

В целом закон об игорном бизнесе вводит систему лицензирования деятельности в сфере азартных игр. Стоимость лицензии будет зависеть от вида игры, количества игрового оборудования и расположения игорного бизнеса. Играть разрешат только тем, кому больше 21 года.

В тренде
Цены на бензин остановились: эксперт назвал две причины "заморозки"

На расположение игорных заведений на улицах городов вводят ограничения. Так, залы игровых автоматов разрешат только в отелях категории 3, 4, 5 звезд. Казино можно размещать не только в 5-звездочных отелях с номерным фондом для Киева – 150, для других городов – 100 номеров, но и на территориях загородных комплексов отдыха площадью не менее 10 тыс. кв. м.

Реклама

Читайте подробнее на сайте "Сегодня", как теперь будут работать казино в Украине.

В то же время экономический эксперт Алексей Кущ в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, где могут появиться зоны казино. Стоит отметить, что таких территорий может быть не больше пяти по всей стране.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

казино игорный бизнес азартные игры закон Владимир Зеленский легализация

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в украинских магазинах ввели революционные новшества
Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в украинских магазинах ввели революционные новшестваЭкономика
Украинцам обещают в августе рост цен вместо снижения: что подорожает больше всего
Украинцам обещают в августе рост цен вместо снижения: что подорожает больше всегоЭкономика
В Украине разрешили выдавать виртуальные чеки: что изменилось
В Украине разрешили выдавать виртуальные чеки: что изменилосьБизнес
Зеленский упростил жизнь ФОПам и подписал закон об е-кабинете
Зеленский упростил жизнь ФОПам и подписал закон об е-кабинетеЭкономика
Здоровы как быки: фермеры Эстонии просят не депортировать украинских заробитчан
Здоровы как быки: фермеры Эстонии просят не депортировать украинских заробитчанЭкономика
TikTok и WeChat вне закона: Трамп запретил сделки с владельцами китайских соцсетей
TikTok и WeChat вне закона: Трамп запретил сделки с владельцами китайских соцсетейСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять