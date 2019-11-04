"7 пишем – 11 в уме": почему в правительстве хотят увеличивать ВВП именно на 7% в год

И реально ли за 5 лет увеличить экономику на 40%?

/ Фото: Pixabay

Реклама

В последний день октября Национальный банк Украины обнародовал новый "Инфляционный отчет", в котором улучшил прогноз по макроэкономическим показателям на ближайшие несколько лет. Собственно, прогноз самой инфляции не изменился – по-прежнему ожидается, что к концу 2019 года она составит 6,3%, а по итогам 2020-го замедлится до 5%. Хотя в НБУ отмечают, что в октябре этого года, например, инфляция замедлялась даже сильнее, чем прогнозировалось.

А вот прогноз по ВВП в Нацбанке улучшили. Если еще в июле прогнозировалось, что 2019 год позволит украинской экономике вырасти всего на 3%, то теперь прогнозируется рост реального ВВП на 3,5%. В 2020-м ожидался рост 3,2% – теперь прогноз улучшен до 3,5%, а в 2021-м вместо 3,7% теперь ожидается 4% роста ВВП.

В обновленном прогнозе Министерства развития экономики ожидания по росту ВВП также улучшены. Так, если в предыдущем прогнозе МЭРТ, который был принят еще прежним Кабмином, в июле, на 2020 год закладывались цифры 3,3% (в базовом сценарии) и 3,6% (в оптимистичном), то в обновленном прогнозе даже консервативный сценарий превосходит прежний оптимистичный прогноз: 3,7% роста ВВП. А оптимистичный сценарий содержит цифру 4,8% роста ВВП. Такими темпами Украина не росла с 2011 года.

Напомним, недавно улучшили прогнозы по Украине и международные финансовые организации. В частности, Всемирный банк прогнозирует на 2020 год рост ВВП 3,7%, а аналитическое агентство JP Morgan – 3,8% (при 4,3% в 2019 году).

Однако все эти – оптимистичные и не очень – прогнозы недотягивают до тех цифр, на которые ориентируется Кабмин. Напомним, представляя в Кабмине программу работы правительства, премьер Алексей Гончарук заявлял, что правительство ставит цель наращивать ВВП на 7% в год. А за 5 лет увеличить его на 40%. Хотя на 2020 год пока озвучена цель в 5%.

Почему именно 5 и 7%? И откуда возьмутся 40%? Об истории возникновения этих цифр рассказал на XVIII форуме финансовых директоров, который проходил в Киеве 29 и 30 октября, советник президента Олег Устенко.

"Каждая страна может эффективно бороться с бедностью только в том случае, если она растет не меньше, чем на 5% в год. Если рост ниже 5%, то борьба с бедностью неэффективна", – говорит Олег Устенко.

Кроме того, Украина тратит порядка 4% своего ВВП на обслуживание долгов.

"То есть логика следующая. Если для того, чтобы эффективно бороться с бедностью, должен быть рост около 5%, если на обслуживание долгов тратится около 4% – получается, было бы неплохо показывать рост 5% + 4% = 9%", – продолжает советник президента.

Но и это не все. По словам Олега Устенко, из-за войны на востоке страны Украина тратит на военные цели гораздо больше, чем другие страны – члены НАТО. Значит, нужно пропорционально увеличить рост ВВП.

"Военный бюджет Украины – это 5% нашего ВВП. Если вы сравните со странами – членами НАТО, вы увидите, что в относительных величинах мы тратим минимум в 2 раза больше, чем тратится на сектор безопасности и обороны странами – членами НАТО. И это означает, что нам надо найти где-то как минимум 2% дополнительного роста, чтобы наш бюджет не очень вырывался за рамки того, что тратится странами – членами НАТО", – говорит Олег Устенко.

5% + 4% + 2% = 11%. По подсчетам эксперта, именно такой рост нужно показывать экономике Украины, чтобы как минимум не отставать от соседей. Однако такие темпы – довольно редкое явление во всем мире. Тем более, в период, когда ожидается замедление темпов роста в мировом масштабе.

"Подобного рода амбициозные задачи были выполнимы очень и очень немногими, – признает Устенко. – Отдельные страны в определенные периоды времени показывали такие результаты, но долго рос подобными темпами только Китай".

Есть ли у Украины резервы для роста? По мнению советника президента, есть. Однако гарантировать их результативность заранее невозможно.

Прежде всего, по его мнению, в следующем году – впервые за последнее время – стимулировать экономику можно будет монетарными методами.

"Ожидаемая инфляция в следующем году – около 6%. А при такой инфляции вполне вероятно было бы предположить, что ключевая ставка НБУ будет снижена. Я бы предположил, что к концу следующего года она будет находиться где-то на уровне 9%. Это значит, что стоимость кредитного ресурса тоже начинает снижаться. А снижение стоимости кредитного ресурса где-то на уровень 12-13% на конец следующего года – это дополнительный стимул, чтобы активизировалось кредитование. Очевидно, что это может быть дополнительным стимулом для экономического роста", – объясняет Олег Устенко.

Второй источник роста планируется получить за счет изменения "фискального пространства".

"Например, по различным оценкам, коррупционные каналы ежегодно перекачивают от 10 млрд долларов. Теневой сектор экономики составляет 40-50%. Представьте себе, что удастся снизить уровень тени, например, в 2 раза. И уровень коррупции соответственно. Это значит, высвобождается как минимум 5 млрд долларов. И мы уходим от дефицитности в государственном бюджете. Такая возможность, вроде как, существует, но результаты этой возможности мы не сможем спрогнозировать прямо сейчас, потому что есть фактор неизвестности, зависящий не от экономической среды, а, допустим, от работы силовиков", – говорит Устенко.

Еще один фискальный резерв для роста нынешняя власть видит в области борьбы с контрабандой. Ее оборот оценивается приблизительно в 5 млрд долларов в год.

"Если бы удалось закачать хоть часть этих денег в государственный бюджет, у нас тоже появились бы возможности для стимулирования экономики. Но сказать, что это будет уже в следующем году, я бы не взялся. И был бы крайне негативно настроен, если бы Министерство финансов заложило в проект государственного бюджета подобные цифры по доходности от снижения контрабанды, или от снижения уровня коррупции, или с уменьшения уровня теневого сектора экономики", – признается советник президента.

И, наконец, третий путь стимулирования экономики и третий резерв для роста власть связывает с улучшением бизнес-климата. Сейчас инвесторов сдерживает война, отсутствие должной защиты прав собственности (качественной судебной системы) и, опять-таки, высокий уровень коррупции.

"Если мы сможем дать ответ на эти вызовы, это даст возможность привлекать реально колоссальные ресурсы, – убежден Олег Устенко. – При условии, что каждый миллиард дает возможность прироста ВВП 0,1-0,5%, если бы мы смогли закачать 10 млрд долларов инвестиций, это означало бы чуть ли не до 5 дополнительных пунктов к нашему естественному уровню роста".

Итоговый подсчет, таким образом, выглядит так. Около 3% – это естественный прирост ВВП, из которых порядка 2,5% – за счет инвестиций. Еще 1% предполагается получить за счет монетарного стимулирования экономики. И 1% – как результат борьбы с коррупцией и контрабандой. Если же удастся хотя бы удвоить объем инвестиций – это даст еще минимум 2% роста экономики. Итого: 3 + 1 + 1 + 2 = 7% роста ВВП.

"Задача не неразрешима. Она разрешима. И в глобальном мире, когда есть конкуренция за инвестиционный ресурс, мы просто не в праве ее проиграть. Потому что в моем понимании, у нас нет никакого среднего варианта. Либо Украина выходит на орбиту высокоскоростного экономического роста, либо будет продолжаться такое активное угасание", – подытожил Олег Устенко.

Что же касается 40% роста за 5 лет, то эта цифра также выведена, исходя из планов роста ВВП на 7% в год. Если имеющийся размер ВВП пять раз умножить на 7% (или 1,075) в итоге получим 40% (или коэффициент 1,4) роста ВВП за 5 лет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как президент Владимир Зеленский на международном инвестиционном форуме в Мариуполе призвал иностранный бизнес вкладываться в Украину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама