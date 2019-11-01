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В Украине замедлился рост экономики: НБУ назвал причины

1 ноября, 15:03

Нацбанк опубликовал данные о динамике ВВП в третьем квартале

/ Фото: пресс-центр НБУ

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2019 года составил 3,5% по отношению к тому же периоду 2018 года. Такие данные содержатся в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ), который все же ожидает, что рост экономики в 2019 году превысит прогнозы.

"По оценкам НБУ, в третьем квартале 2019 года рост реального ВВП замедлился (до 3,5% г/г) прежде всего из-за более слабых показателей отдельных базовых видов деятельности", – говорится в отчете. Для сравнения, по итогам второго квартала 2019 года реальный ВВП Украины вырос на 4,6%.

В частности, по данным НБУ, ухудшились внешние условия для экспортеров. Это отразилось на показателях промышленности и грузового транспорта. Также ослабли результаты финансовой и страховой деятельности – прежде всего из-за менее благоприятной базы сравнения.

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Вместе с тем оставались высокими темпы роста сельского хозяйства. Здесь сыграл роль значительный урожай поздних зерновых и масличных культур. Этот фактор компенсировал более низкий урожай картофеля и плодоягодных культур.

Рост ВВП в третьем квартале поддерживался потребительским спросом на фоне существенного улучшения потребительских настроений, роста заработных плат, повышения пенсий. Это поддерживало высокие темпы роста розничной торговли и пассажирооборота, говорится в отчете.

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Согласно прогнозу НБУ, рост ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по отношению к соответствующему периоду 2018 года составит 3,3%.

Ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Нацбанк в своих прогнозах на 2020 год улучшили прогноз роста ВВП до 3,5-3,7%. До этого обновления прогноза Минэкономики ожидало роста ВВП в 2020 году на уровне 3-3,2%.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук также заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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экономика НБУ ВВП Украина рост ВВП

Источник: Сегодня

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