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Аэропорт "Львов" отдадут бизнесу: подробности

11 декабря, 09:45

Львовский горсовет просил бесплатно передать ему прибыльный аэропорт города, но в Мининфраструктуры отказали

Фото: facebook.com/LvivAirport

Фото: facebook.com/LvivAirport

Министерство инфраструктуры, которое недавно анонсировало планы по строительству дорог, не планирует передавать аэропорт "Львов" в концессию муниципалитету. Об этом рассказал глава Мининфраструктуры Владислав Криклий в интервью Data.UA.

"Город предлагал бесплатно передать. А зачем государству нормально развивающийся аэропорт передавать бесплатно городу? Аэропорт и так обеспечивает немалое количество туристов, которые приезжают во Львов, оставляют там деньги, и благодаря этому развивается экономика Львова и региона", – заявил Криклий.

Львовский горсовет 31 октября принял обращение в адрес правительства и Мининфраструктуры с просьбой не принимать решения о концессии аэропорта, предложив в качестве альтернативы передать аэропорт из государственной формы собственности в коммунальную.

При этом мэр Львова Андрей Садовый напомнил, что после дорогостоящей реконструкции Львовский аэропорт является одним из самых эффективных в стране, обеспечив за последний год прирост пассажиропотока на 41% и получив 128 млн грн чистой прибыли.

Криклий также отметил, что в концессию планируют передать аэропорты Херсона, Запорожья и Черновцов.

Что такое концессия?

Концессия – одна из форм государственно-частного партнерства. Ее суть в том, что государство, признавая неготовность самостоятельно справиться с конкретной задачей, временно продает частнику право на владение и пользование определенным имуществом.

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Для государства концессия выгодна тем, что она:

Концессионер получает:

  • доступ к ранее недоступным привлекательным и стратегически важным экономическим объектам;

  • распределение рисков;

  • госгарантии возврата вложенных средств (как минимум, существенной части).

Концессия эффективно применяется в международной практике более 100 лет. По данным Всемирного банка, в развивающихся странах на долю концессий приходится до 70% контрактов, которые государство заключает в сфере транспорта (железные и автомобильные дороги, морские порты, аэропорты).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в 2020 году Министерство инфраструктуры Украины предложит концессионные проекты по управлению морскими портами, автомобильными дорогами, вокзалами и аэропортами.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии. Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины. Предполагается, что новый закон позволит развивать инфраструктуру страны за частные деньги, не выводя ее из госсобственности.

О принятии необходимого для этого законодательства глава государства говорил еще в августе во время визита в Турцию:

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Львов Мининфраструктуры аэропорты концессия Владислав Криклий Андрей Садовой

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