Сколько километров дорог построят в Украине в 2020 году – Криклий озвучил цифру

В Министерстве инфраструктуры ставят амбициозную цель - построить в следующем году около 4 тыс. км дорог

фото: МВД

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В Министерстве инфраструктуры обещают построить в следующем году около 4 тыс. км дорог.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Я не хочу, чтобы мы говорили о каких-то номинальных цифрах. Я хочу, чтобы украинцы чувствовали, что дороги строятся. Более 4 тысяч километров дорог – я публично даю это обещание – мы вместе с "Укравтодором дорог государственного и территориального значения должны построить за следующий год", – заявил он."

Как известно, Кабинет министров закладывает в Дорожном фонде на 2020 год 73,7 млрд гривен на развитие украинских дорог. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя обновленный проект государственного бюджета Украины на 2020 год. Документ подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении.

Как сообщалось, в программе деятельности правительства говорится, что за ближайшие пять лет основные дороги у Украине – а это 24 тыс. км – будут приведены в хорошее состояние:

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