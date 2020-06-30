Агентство Fitch ухудшило прогноз мирового ВВП из-за COVID-19

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 прогнозирует падение мирового ВВП в 2020 году на 4,6% по сравнению с предыдущим годом, что хуже апрельского прогноза агентства на 2,7 процентных пункта, пишет УНИАН.

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В частности, ВВП США по итогам года сократится на 5,6% (апрельский прогноз – на 3,3%), еврозоны – на 8% (раньше было на 4,2%), Великобритании на 9% (в апреле считалось, что падение составит 3,9%).

Китайская экономика, согласно прогнозу агентства, не уйдет в рецессию в этом году, и рост ВВП по итогам года составит 1,2%.

Также Fitch прогнозирует, что глобальная экономика начнет восстанавливаться во второй половине 2020 года и уже в 2021 году она вырастет на 4,9%, а в 2022 году – на 3,4%.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что МВФ, который одобрил новую кредитную программу для Украины, ухудшил прогноз валового внутреннего продукта страны на 2020 год с "минус" 7,7% до "минус" 8,2%.

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Напомним, МВФ одобрил программу кредитования stand-by на сумму в 5 миллиардов долларов. Сообщение об этом появилось на сайте Фонда.

Подробнее о новой программе рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала "Украина 24":

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