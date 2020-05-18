Аграрии завершили посевную: сколько площадей будет под урожаем

Украинские аграрии засеяли под урожай 2020 года более 90% площадей от прогноза, практически завершив сев всех яровых культур. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"По состоянию на 14 мая полевые работы проведены на 14,1 млн га, что составляет 91% от прогнозируемых 15,5 млн га. Сейчас практически завершен сев всех яровых, кроме сои (1,1 млн га, или 80% от прогноза в 1,4 млн га) и гречихи (21 тыс. га, или 28% от прогнозируемых 75 тыс. га)", – рассказали в министерстве.

Отмечается, что большинство регионов страны завершили весенне-полевые работы.

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В нынешнем году в Украине соберут только 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Такой прогноз ранее озвучили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что урожай в 2019 году составил рекордные 75 млн тонн. Однако в 2020 году ситуация изменится в худшую сторону. По подсчетам национального научного центра "Институт аграрной экономики", производство растениеводческой продукции в целом уменьшится на 5,1%, а зерновых – на 10%.

При этом Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовит помощь для аграриев, чьи посевы пострадали из-за засухи.

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