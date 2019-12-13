Агросектор Украины: кто вошел в ТОП-5 иностранных инвесторов:

По состоянию на 1 сентября 2019 года в сельское, лесное и рыбное хозяйство Украины поступило 536,659 млн грн прямых инвестиций, которых в нашей стране пока недостаточно. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
В первую пятерку стран, которые осуществляли инвестиции в аграрную отрасль Украины в отчетном периоде больше всего, вошли:
- Кипр – 222,772 млн грн;
- Дания – 50,997 млн грн;
- Польша – 40,170 млн грн;
- Нидерланды – 31,277 млн грн;
- Германия – 31,157 млн грн.
Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий сообщал, что иностранные инвестиции в аграрную отрасль выросли на 16,4% – с 461 млн долларов до 537 млн долларов.
Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что иностранные инвесторы в Украине, вопрос продажи земли которым скоро рассмотрит парламент, арендуют не менее 4 млн га сельхозземель, что соответствует площади Швейцарии.
Также мы публиковали список наиболее популярных отраслей для инвестиций, которые назвал премьер-министр Алексей Гончарук.
А новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, как Украина рискует потерять инвесторов "зеленой" энергетики:
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