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Агросектор Украины: кто вошел в ТОП-5 иностранных инвесторов:

13 декабря, 13:15

Названы страны, откуда поступают прямые иностранные инвестиции в украинский агросектор

Кипр

Кипр / Фото: Depositphotos

По состоянию на 1 сентября 2019 года в сельское, лесное и рыбное хозяйство Украины поступило 536,659 млн грн прямых инвестиций, которых в нашей стране пока недостаточно. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

В первую пятерку стран, которые осуществляли инвестиции в аграрную отрасль Украины в отчетном периоде больше всего, вошли:

  • Кипр – 222,772 млн грн;
  • Дания – 50,997 млн грн;
  • Польша – 40,170 млн грн;
  • Нидерланды – 31,277 млн грн;
  • Германия – 31,157 млн грн.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий сообщал, что иностранные инвестиции в аграрную отрасль выросли на 16,4% – с 461 млн долларов до 537 млн долларов.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что иностранные инвесторы в Украине, вопрос продажи земли которым скоро рассмотрит парламент, арендуют не менее 4 млн га сельхозземель, что соответствует площади Швейцарии.

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Фото: А.Ракитин

Также мы публиковали список наиболее популярных отраслей для инвестиций, которые назвал премьер-министр Алексей Гончарук.

А новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, как Украина рискует потерять инвесторов "зеленой" энергетики:

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Источник: Сегодня

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