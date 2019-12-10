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В Украине составили карту сельхозземель, которыми владеют иностранцы

10 декабря, 12:53

Иностранные инвесторы арендуют столько земли, что на ней можно было бы разместить Швейцарию

/ Фото: Сегодня

Иностранные инвесторы в Украине, вопрос продажи земли которым скоро рассмотрит парламент, арендуют не менее 4 млн га сельхозземель, что соответствует площади Швейцарии. Об этом рассказали в "Екодії", которая в партнерстве с инициативой Land Matrix представила интерактивную карту контроля сельскохозяйственных земель международными компаниями по состоянию на декабрь 2019 года.

"Сегодня в руках международных инвесторов сосредоточено не менее 10% (4 млн га) с/х земель нашей страны. Такой уровень концентрации земель международными игроками стало возможным в результате заключения договоров аренды с владельцами земельных участков, а также приобретение корпоративных прав компаний с землей в аренде", – рассказали в пресс-службе компании.

Благодаря карте можно понять, сколько сделок уже заключено, а также выяснить масштаб уже существующей аккумуляции земель иностранными инвесторами и призвать правительство к эффективному контролю за концентрацией земель, которые получены в пользование через механизм аренды.

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"Наибольшие землепользователи с иностранными инвестициями, которые обрабатывают более 0,5% всех с / х земель страны по договору аренды – это украинские компании, которые находятся в оффшорах", – отмечают составители интерактивной карты.

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Сайт "Сегодня" писал о том, что Кабинет министров уменьшил сумму государственной поддержки фермеров со 150 до 50 млн грн в одни руки.

Напомним, украинцы в ноябре выступили против торговли землей. В ноябре аграрии перекрывали трассы в 13 областях страны. Главным требованием протестующих был пересмотр двух законопроектов, касающихся земельного рынка.

А ранее президент Украины Владимир Зеленский развеял мифы и "страшилки" о доступе иностранцев к рынку земли. В команде президента также объяснили, что означает полноценное право владения земельными участками:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Источник: Сегодня

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