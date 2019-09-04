Американский газ для Украины: эксперт назвал три серьезные проблемы

LNG-терминал в США / Фото: Getty Images

Названное "исторически важным" подписание "газового" меморандума между Украиной, Польшей и США – пока всего лишь декларация о намерениях. Об этом рассказали опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты. А чтобы намерения воплотились в жизнь, в дальнейшем предстоит подписать ряд других документов.

Как объяснил директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, работать придется в трех основных направлениях, по которым пока что наблюдаются серьезные проблемы.

"Первое – это строительство трубопровода по украинской территории. Поляки и раньше были готовы дотянуть его до нашей границы, но строить на украинской территории, естественно, не собирались. А у нас тогда посчитали это невыгодным. Второе – необходимо увеличить мощность терминала в Свиноуйсьце, который сейчас рассчитан исключительно на польские нужды. Там свободных объемов нет, и вряд ли они появятся, потому что газ законтрактован. И третье – сейчас поставки американского сжиженного газа (СПГ, LNG) ограничены терминалами по сжижению газа на Атлантическом побережье США. Следовательно, им надо увеличить свои мощности. Таким образом, нужно будет заключить контракты на достройку трубопровода, на увеличение мощности терминала в Свиноуйсьце и на увеличение мощностей по сжижению американского газа. То есть, если мы хотим, чтобы этот меморандум приобрел реальные, практические очертания, нам необходимо решить эти три проблемы", – считает Рябцев.

Подробнее о поставках газа из США читайте на сайте "Сегодня" - На пути к энергонезависимости: согреет ли американский сжиженный газ всю Украину

Напомним, ранее в Штатах уже заявляли, что Польша станет центром перепродажи американского газа в Европе. Американские власти ожидают, что до 2020 года объем экспорта сжиженного газа из США составит 120 млрд кубометров, то есть около 30% всех мировых поставок LNG. При этом Украина, которая отказалась от прямых закупок газа у России, импортирует голубое топливо из стран Европы, в том числе Польши.

Новости "Сегодня" также сообщали, что новоназначенный министр энергетики выступил против вмешательства государства в энергетический рынок:

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