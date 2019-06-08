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АМКУ подтвердил, что имеет все для защиты конкуренции на новом энергорынке

8 июня, 15:15

Сначала к нарушителям обратятся с рекомендациями, а потом ударят штрафами

Фото: Pixabay

Антимонопольный комитет Украины подтвердил, что у него есть все механизмы и полномочия для того, чтобы на рынке электроэнергии не было антиконкурентных злоупотреблений.

"Мы имеем все необходимые инструменты, чтобы остановить нарушения конкурентного законодательства – как механизм рекомендаций, так и механизм штрафов. Мы понимаем какие потенциально компании могут быть ответчиками с точки зрения АМКУ. Мы приветствуем первый шаг по либерализации рынка", – заявила Татьяна Кулешова, директор департамента АМКУ по исследованиям и расследования рынков ТЭК и ЖКХ, пишут "Українські новини".

По мнению представительницы антимонопольного ведомства, новый рынок электроэнергии имеет преимущества по сравнению с действующей моделью.

"В действующей модели рынка негатива значительно больше, нежели даже в частично открытом рынке электрической энергии" – подчеркнула она.

Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами Евросоюза, должен быть введен 1 июля 2019 года, согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии". Введение рынка является условием программы сотрудничества Украины с МВФ, согласно которой Украина получит в текущем году 2,5 млрд долларов кредита .

На заседании Кабинета министров Украины 5 июня были приняты постановления, необходимые для запуска нового рынка электроэнергии – "О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов" и "Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам".

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рынок должен быть запущен вовремя.

По оценкам экспертов, сейчас ведется техническая дискуссия относительно окончательных условий и положений нового рынка, готовящихся Кабмином.

 Ранее новости "Сегодня" писали, почему рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля .


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Тег конкуренция, АМКУ, рынок электроэнергии

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